У нас есть хорошие новости в Бериславском районе, – заместитель председателя Херсонской ОВА

3 октября 2022 , 09:05
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Сейчас около 90% Херсонщины остается под российской оккупацией. Однако ежедневно есть хорошие новости об освобожденных населенных пунктах.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал первый заместитель Херсонского облсовета Юрий Соболевский, передает 24 канал.

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"Мы пока не называем все, потому что необходимо сохранять информационную тишину и комментируем все только после оперативного командования "Юг". Однако в Бериславском районе особенно очень хорошие новости. Надеюсь, что в ближайшее время будут еще", – отметил Соболевский.

Деоккупированные населенные пункты

Президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение Архангельского и Миролюбовки. По словам Соболевского, там сложная ситуация, большое количество разрушений инфраструктуры.

Сейчас еще работают военные, потом туда приедет гуманитарная помощь, будет доступ к медицинской помощи. Кроме того, будет эвакуация людей,
– сообщил заместитель облсовета.

Обратите внимание – Зеленский о контрнаступлении ВСУ: смотрите видео

Оккупированная Херсонщина и контрнаступление ВСУ: последние новости

  • Защитники установили сине-желтый флаг над памятником "Дары Херсонщины", что возле села Осокоровка. Это артобъект, посвященный арбузу.
  • Во временно оккупированной Новой Каховке, вблизи гидроэлектростанции, 2 октября прогремели взрывы.
  • В Херсонскую область отправляют первых солдат, попавших под частичную мобилизацию в России. Они не имеют обеспечения и продают топливо из своей техники.
  • В Бериславе 1 октября раздались взрывы. Это случилось в одном из админзданий, где жили захватчики.
  • Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что ВСУ наступают и освобождают населенные пункты Херсонской области. Она отметила о потерях врага за 1 октября.
Автор: Марія Масюк