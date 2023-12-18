Ранены 12 оккупантов: в районе села Приютное дрон попал во вражеский грузовик
Российские захватчики не чувствуют себя безопасно даже в тех местах, которые считаются тылом. Так в оккупированное село в Запорожские области прилетел дрон и нанес оккупантам серьезный удар.
Об этом рассказал корреспондент 24 Канала из Запорожья, добавив, что говорится о селе Приютное, которое удерживают россияне. Туда долетел дрон, управляемый из Starlink.
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Как это произошло
Частые случаи "хлопка" на оккупированных территориях заставляют оккупантов бояться все больше. Даже находясь в относительном тылу, они не могут уберечься от украинских дронов.
Об ударе в селе Приютное сообщили сами россияне. Они рассказали, что дрон сбросил боеприпас на КамАЗ, в котором в этот момент ехали оккупанты. В результате удара 12 бойцов вражеской армии получили ранения. Среди них много тех, у кого ранения тяжелые.
Этот случай только подтверждает, что наши защитники работают очень хорошо, а российским захватчикам нечего делать на украинские земли.
"Хлопки" в России: последние новости
- Беспилотники в ночь на 17 декабря атаковали аэродром "Морозовск", что в Ростовской области. В момент удара на аэродроме находилось до 20 самолетов Су-34, 3 радиолокационных станции и другая российская техника. Украинские дроны преодолели достаточно большое расстояние, ведь до ближайшего украинского населенного пункта, не находящегося под оккупацией российских войск, около 300 километров. Впоследствии стало известно, что попадание по аэродрому было совместной операцией СБУ и ВСУ.
- Момент взрыва в Ростовской области удалось снять. Хотя губернатор региона утверждает, что жертв нет, а "большая часть беспилотников уничтожена" - на кадрах видно реальное положение дел. Чиновник также не уточнил, куда попали те БПЛА, которые сбить не удалось.
- Оккупанты жалуются на массированную атаку дронами, которые якобы летели сразу на несколько областей. Во вражеском минобороны писали о 33 ударных беспилотниках, которые удалось "перехватить". Их сбивали под Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями. Хотя традиционно российские власти сообщают об успешной работе ПВО, но рядовые россияне обсуждают взрывы.
- Беспокойно было и в Курске, взрывы слышали сразу в двух районах. Местные власти сообщили о трех прилетах, а также о якобы поломанных заборах, крышах, выбитых окнах в 8 домах. Кроме этого, оккупанты рассказывали о поврежденной компрессорной станции и линии электропередачи, которая питает один из объектов Михайловского горно-обогатительного комбината.