Первые испытания прошли успешно: когда полетит ударный беспилотник от Укроборонпрома

Укроборонпром занимался созданием украинского ударного беспилотника. В предприятии уже отчитались о проведении первых испытаний. Рассказываем, когда им будут бить по врагу.

Во время брифинга менеджер Укроборонпрома Олег Болдырев отметил, что первые испытания БпЛА прошли успешно. Он также отметил, что "тяжелая машина" способна переносить 75 килограммов боевого заряда. С его помощью удастся эффективно пополнять статистику потерь врага.

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Когда украинский дрон используют в бою

Наша тяжелая машина (БпЛА – 24 канал) нашей разработки – это не единственная наша машина. Это машина, о которой мы уже сказали. Мы сказали "А" о ней, а именно: тысячи километров и 75 килограммов боевой нагрузки... Такая машина нормально полетит до конца этого года,

– подчеркнул он.

По его словам, беспилотник уже взлетал и садился. Взлетный вес такого устройства составляет 200 кг. Болдырев добавил, что построили ее согласно задаче, озвученной в начале августа Валерием Залужным. Покажут соответствующий комплекс согласно планам до нового года. Его продемонстрируют единственному заказчику, которым стали ВСУ.

По словам Болдырева, этот дрон – не единственная разработка. Но единственная, о которой уже стало известно в публичном пространстве. Поэтому ожидаем вскоре другие новинки, которыми наши защитники и защитницы будут уничтожать врага.

Тем временем Россия все плотнее затягивает иранскую удавку . Без дронов и ракет из этой страны Кремль не сможет продолжать атаковать мирное население Украины и ее инфраструктуру.

Иран угрожает не только Украине

Прежде всего начнем с реакции Пентагона на возможную передачу Ираном ракет России . В ведомстве отметили, что обеспокоены этим фактом. В то же время, там добавили, что пока не владеют доказательствами, что это действительно произойдет. Но заверили, что если это произойдет, то США обещают решительный ответ.

В украинской разведке рассказали, когда россияне могут атаковать наше государство иранскими ракетами . Спикер ГУР Андрей Юсов предполагает, что это произойдет уже в ноябре. В то же время он отметил, что пока сложно предположить, какой будет эффективность этих снарядов. Об этом можно говорить только после фактического их применения.

Советник главы ОП Михаил Подоляк обратился к мировому сообществу. Он призвал ее признать Иран соучастником агрессии в Европе . Ведь фактически наше государство сейчас противостоит уже трем: России, Белоруссии и самому Ирану.

Добавим, что Иран угрожает не только нашему государству, но и Саудовской Аравии . По прогнозам журналистов, он может на нее напасть. Известно, что над некоторыми мечетями развевается красное знамя мести. В последний раз такое было в 2020 году, после чего страна нанесла удар по базе США в Ираке.

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