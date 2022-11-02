Первые испытания прошли успешно: когда полетит ударный беспилотник от Укроборонпрома

2 ноября 2022 , 11:17
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Источник:

Медиацентр Украина

Укроборонпром занимался созданием украинского ударного беспилотника. В предприятии уже отчитались о проведении первых испытаний. Рассказываем, когда им будут бить по врагу.

Во время брифинга менеджер Укроборонпрома Олег Болдырев отметил, что первые испытания БпЛА прошли успешно. Он также отметил, что "тяжелая машина" способна переносить 75 килограммов боевого заряда. С его помощью удастся эффективно пополнять статистику потерь врага.

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Когда украинский дрон используют в бою

Наша тяжелая машина (БпЛА – 24 канал) нашей разработки – это не единственная наша машина. Это машина, о которой мы уже сказали. Мы сказали "А" о ней, а именно: тысячи километров и 75 килограммов боевой нагрузки... Такая машина нормально полетит до конца этого года,
– подчеркнул он.

По его словам, беспилотник уже взлетал и садился. Взлетный вес такого устройства составляет 200 кг. Болдырев добавил, что построили ее согласно задаче, озвученной в начале августа Валерием Залужным. Покажут соответствующий комплекс согласно планам до нового года. Его продемонстрируют единственному заказчику, которым стали ВСУ.

По словам Болдырева, этот дрон – не единственная разработка. Но единственная, о которой уже стало известно в публичном пространстве. Поэтому ожидаем вскоре другие новинки, которыми наши защитники и защитницы будут уничтожать врага.

Тем временем Россия все плотнее затягивает иранскую удавку . Без дронов и ракет из этой страны Кремль не сможет продолжать атаковать мирное население Украины и ее инфраструктуру.

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Автор: Назарій Лазур