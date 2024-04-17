Важная военная цель: Свитан рассказал, как завод в Татарстане способствовал обстрелам Украины
Сегодня, 17 апреля, беспилотники атаковали российский Татарстан. Целью был авиазавод имени Горбунова в Казани. Там производили и ремонтировали военные самолеты, которыми Россия атакует Украину.
Роман Свитан, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт рассказал 24 Каналу, что до Казанского завода более тысячи километров, но беспилотникам украинской разведки удалось добраться до Татарстана. Россия изготавливала и ремонтировала там стратегические бомбардировщики.
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Важная цель для Украины
Один из военных самолетов, который изготавливала Россия в Казани – Ту-160. По словам полковника запаса ВСУ, этот самолет может нести 12 ракет типа Х-101 и Х-555. Такими ракетами Россия обстреливает Украину.
Россия пока не использовала Ту-160 из-за того, что этот бомбардировщик требует большого количества авиационного керосина – это 170 тонн в 1 самолет,
– сказал Свитан.
Он считает, что украинским спецслужбам стоит продолжить удары по российским НПЗ, ведь это также "важная военная цель".
Авиационный керосин без которого самолеты не могут летать изготавливают на российских нефтеперерабатывающих заводах. А мы уже почти месяц не слышим об ударах по НПЗ, для того, чтобы обезопасить наше небо от российских самолетов,
– подчеркнул военный эксперт.
Роман Свитан отметил, что Главное управление разведки грамотно выполнило боевую задачу в российском Татарстане.
Это еще раз доказывает, что наши спецслужбы на высоком уровне,
– подытожил он.
Дроны в полномасштабной войне
- В феврале 2024 года президент Зеленский отдал приказ о формирования армии беспилотников. Известно, что украинские беспилотники могут преодолевать от 700 до 1000 километров.
- Беспилотники 9 апреля совершили атаку на Борисоглебск в России, целью стал местный учебный авиационный центр. Есть информация, что за эту атаку отвечает Главное управление разведки.
- Украинские инженеры создали разведывательный беспилотник WarDog. Он пригоден для работы в условиях сложного рельефа и радиоэлектронной борьбы.