Россияне сетовали, что 9 мая на Москву летели "неизвестные дроны"

Напуганные россияне все чаще стали видеть "атаки дронов" на большие города своей страны. Так, пропагандисты заявили, что 9 мая возле Московской области обнаружили целых 3 неизвестных БПЛА.

Все они вроде бы пытались залететь в воздушное пространство российской столицы. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Над Россией вроде бы снова летают беспилотники

Российские пропагандисты рассказали, что 9 мая в небе набито заметили как минимум 3 дрона UJ-22 Airborne. По их словам, один из них сбили над селом Перемышль Калужской области, что примерно в 175 километрах от Москвы. Пострадавших и разрушений вроде бы нет.

UJ-22 Airborne – многоцелевой, беспилотный, ударный авиационный комплекс, производящий украинское предприятие "УкрДжет". БПЛА способен нести неуправляемые авиационные бомбы для поражения живой силы, бронетехники и наземных объектов противника. Максимальная дальность полета UJ-22 Airborne – 800 км. Беспилотник впервые был представлен в 2021 году, а производство началось уже в 2022 году.

Второй и третий БПЛА вроде бы посадили на территории Битцевского леса и в Ломоносовском районе Юго-Западного административного округа России. Эти беспилотники якобы не взорвались и не нанесли никакого вреда россиянам.

Россияне также сообщили, что беспилотники якобы запустили украинские солдаты из Черниговской области. Расстояние от Черниговской области до российской столицы около 600 километров.

Неизвестные беспилотники атакуют Россию: что известно

Беспилотники ночью 10 мая якобы атаковали Воронежскую область. В результате пострадали около 14 военнослужащих. Предварительно погибших нет.

Вблизи Кремля ночью 3 мая раздались мощные взрывы. Местные якобы видели дрон в небе и воспламенение крыши здания от его попадания.

В тот же день жители Москвы звонили в полицию и сообщали, что якобы видели 203 беспилотника в небе.

Впоследствии россияне якобы опровергли информацию о 2 БПЛА в Битцевском парке и Ломоносовском районе Юго-Западного административного округа России. По их словам, дроны на этих территориях не сажали. Видимо, российские пропагандисты решили таким образом показать "работу их ПВО", которая якобы не дала "украинским беспилотникам" долететь до столицы их страны. Однако они окончательно запутались в сетях собственной лжи.