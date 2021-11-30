Беспилотники Bayraktar – то, чего смертельно боится Россия, – журналист

Россия негативно отреагировала на поддержку Украины турецкими беспилотниками Bayraktar. Именно их смертельно боится Кремль, ведь они смогут внести баланс в случае войны в воздухе.

Об этом рассказал главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах в эфире 24 канала. Учитывая обострение ситуации на границе, беспилотники очень важны, ведь сейчас Украина уступает России в защите с воздуха.

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По словам Фараджаллаха, именно Bayraktar смогут улучшить положение. Скорее всего, Украина получит их от Турции.

Министр обороны Алексей Резников заявил , что есть настоятельная необходимость продолжать закупку Bayraktar для Вооруженных сил Украины. Учитывая это, государство закупит у Турции дополнительную партию беспилотников.

Как рассказал журналист, когда Владимир Путин будет понимать, что любое серьезное вторжение в Украину не станет молниеносной победой, а повлечет серьезные потери, то это будет его сдерживать.

Мы наблюдали в войне за Нагорный Карабах, какую решающую роль играли беспилотники Bayraktar. Их смертельно боится Россия,

– подчеркнул он.

Фараджаллах также отметил, что сейчас Кремль получает негативные сигналы от других стран из-за вероятного наступления на Украину. В частности, на поддержку намекают США и Турция. Это то, чего Путин вряд ли мог ожидать.

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