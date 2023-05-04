Имиджу Путина нанесен значительный ущерб, – военный обозреватель предположил, кто "атаковал" Кремль

Для Москвы ночь на 3 мая оказалась незабываемой из-за "атаки дронами" на Кремль. Это серьезно ударило по имиджу российского диктатора и в целом московской системы ПВО.

Об этом 24 Каналу сказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, после такого российская элита 1000 раз подумает над тем, действительно ли царь настолько силен, чтобы терпеть его и идти с ним в пропасть.

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Кто мог "атаковать дронами" Кремль

Попович напомнил, что Украина сразу официально заявила, что не имеет никакого отношения к событиям над Кремлем. Потому как версию можно рассматривать внутреннюю историю России, к тому же для этого есть множество мотивов.

В то же время он сомневается, что к "атаке" на Кремль причастен кто-то из ближайшего окружения Путина, поскольку это серьезно ударило по имиджу кремлевского диктатора и вообще московской системы ПВО.

Также, по его словам, это задело российскую элиту, потому что там осознали, что теперь под угрозой не только их капиталы, но и физическая безопасность. То есть Москва уязвима, несмотря на все системы защиты ПВО и РЭБ, установленные вокруг Кремля.

Это дает основание полагать, что это кто-то запустил, безусловно, из Москвы или Подмосковья. И это вполне могли быть условные "башни" Кремля, выступающие либо против политики Путина, либо определенных людей из его окружения,

– считает военный обозреватель.

То есть, по его словам, кто-то мог не захотеть, чтобы системы РЭБ и ПВО вовремя заметили эти беспилотники, и сделал так, что они достигли цели.

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Имиджу Путина нанесен мощный удар

Военный обозреватель не исключает, что установленные возле Кремля системы защиты могли не сработать по таким небольшим целям. Но вблизи этих зданий дежурят люди с антидроновыми ружьями и система подмены РЭБ.

И мы понимаем, что это было физически направлено не против Путина. И мы понимаем, что никаких существенных повреждений дрон не мог нанести этому зданию. Но имиджу Путина и его окружения был нанесен страшный удар,

– сказал Попович.

Теперь, добавил он, российская элита 1000 раз подумает над тем, действительно ли царь настолько силен, чтобы терпеть его и идти с ним в пропасть, в которую тот ведет всех российских бизнесменов и свое окружение.

Поэтому, резюмировал Попович, версия о том, что эта история носит внутренний характер и была направлена против политики и деятельности Путина, может считаться базовой.

"Атака дронов" на Кремль: коротко