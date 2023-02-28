"Это просто драное решето": летчик заявил о недееспособности российского ПВО

Периодически над Россией появляются неизвестные летающие объекты, так 28 февраля небо над Санкт-Петербургом закрыли из-за очередного НЛО. Все потому, что страну с такой большой площадью просто невозможно защитить средствами противовоздушной обороны.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он заметил, что в Россию можно легко незаметно залететь с одной стороны и вылететь с другой.

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Известно, что беспилотник упал в России из-за собственной технической неисправности, а не из-за удара российской ПВО.

Российская ПВО бессильна

Свитан предположил, что сбитый БпЛА долетел до своей цели и уже возвращался назад, ведь у него не было боевой части. Ее он, вероятно, сбросил на определенный военный объект, об этом в России решили умолчать.

ПВО в России нет, россияне не смогут вообще в этой жизни закрыть Россию противовоздушной обороной из-за слишком большой площади. Это сплошное большое дырявое решето с точки зрения ПВО,

– добавил военный эксперт.

Военный сообщил, что россияне пытаются закрыть некоторые объекты системами зенитно-ракетных комплексов: аэродромы, военные объекты, министерство обороны. Однако у врага не хватает ЗРК даже на линии столкновения, для тысячи километров фронта необходимы сотни таких комплексов.

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Количество НЛО над Россией увеличивается