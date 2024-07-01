Россия пригрозила США из-за дронов над Черным морем: как может отреагировать Вашингтон

В России заявляют, что якобы американские беспилотники, которые летают над Черным морем, передают расположение российских военных объектов Украине. Министр обороны страны-агрессора поручил своим военным противодействовать разведывательным дронам США.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, если Россия попытается сбить американский беспилотник, то это может быть выгодно для Украины. Он пояснил, что потерь в США из-за этого не будет, ведь пилотов там нет.

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Вероятная выгода для Украины

Шейтельман считает, если Россия хоть раз атакует воздушные цели США, то есть вероятность, что Украина в ответ получит дополнительное вооружение от партнеров.

Однако, если оккупанты регулярно будут сбивать американские беспилотники, то США в ответ будут наносить удары по кораблям Черноморского флота России,

– предположил он.

По мнению политтехнолога, Соединенные Штаты Америки, отвечая на действия России, могут применять ударные дроны для атак по российским военным объектам в Крыму.

Важно, что 14 марта 2023 года российский истребитель Су-27 сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper, который выполнял операцию в международном воздушном пространстве над Черным морем. Инцидент произошел после нескольких попыток российских самолетов перехватить дрон. США назвали действия россиян опасными и непрофессиональными, призвав их вести себя ответственно.