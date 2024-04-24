Запретили любимое движение Путина: почему в России снова отменили "бессмертный полк"

Во многих регионах России отменили движение "бессмертный полк", которое проводится 9 мая. Прежде всего Кремль боится, что на парад придут россияне с портретами оккупантов, погибших на войне против Украины.

В Москве и Санкт-Петербурге российским властям будет легче держать ситуацию под контролем, но они боятся инцидентов в регионах. Такое мнение 24 Каналу озвучил блогер, политолог Сергей Запорожский.

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Кремль боится скопления людей

Сергей Запорожский отметил, что "бессмертный полк" отменили не из-за заботы за безопасность россиян, потому что на людей Кремлю вообще все равно. Однако из-за скопления людей в регионах могут возникнуть определенные инциденты.

Когда такое скопление людей может состояться, например, в каком-то условном Томске или Пензе, предполагаю, что люди вдруг пойдут с портретами погибших на "сво". Это будут десятки, сотни тысяч по всей России. Эта вся история может быть совсем не про дедов, которые воевали,

– предположил он.

Кремль может держать под контролем ситуацию в Москве, Питере, крупных городах. Но что-то неожиданное может произойти, например, в Улан-Удэ или Уфе. Вероятно, российские власти хотят перестраховаться.

"Они отменили "бессмертные полки" не только в радиусе действия украинских беспилотников, но и далеко за Уралом. Чего там бояться? Поэтому это страх скопления людей по любому поводу", – считает блогер.

"Бессмертный полк" в России: главное