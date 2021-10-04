Без отставки Разумкова: известна повестка дня внеочередного заседания Рады

Внеочередное заседание Верховной Рады запланировано на четверг, 7 октября. Однако, предварительно, во время него не будут рассматривать вопрос отставки Дмитрия Разумкова.

Как сказал сам Разумков во время согласительного совета, внеочередное заседание начнется в 16:00.

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Соответствующее предложение, по словам спикера парламента, поступило от 153 народных депутатов.

Сегодня утром (4 октября – 24 канал) поступило от 153 народных депутатов предложение о проведении внеочередного заседания. Оно планируется на четверг, как всегда, в 16:00,

– заявил Разумков.

СМИ пишут, что во время этого заседания парламент может рассмотреть отставку спикера Разумкова. Между тем Разумков уточнил, что внеочередное никак не связано с его отставкой.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк обнародовал повестку дня внеочередного заседания. В перечне законодательных инициатив не было пункта о голосовании за отставку Разумкова. Большинство документов предусматривали изменения некоторых законов Украины относительно пенсий.

Планируется, что 7 октября парламентарии рассмотрят законопроекты:

№ 4038 об осовременивании и повышении размеров пенсий;

№ 4041 об установлении размера минимальной пенсии по возрасту на уровне минимальной заработной платы;

№ 2810 об отмене увеличения пенсионного возраста для выхода на пенсию по возрасту на льготных условиях и за выслугу лет;

№ 5606 об уточнении порядка выплаты пенсии;

№ 4031 о повышении размера пенсионных выплат гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы;

№ 4566 предлагает увеличить размер минимальной зарплаты в 2021 году до размера не ниже фактического прожиточного минимума;

№ 5605 о государственной социальной поддержке детей войны.

Что известно об отставке Разумкова

Пока главным кандидатом, который может заменить Разумкова, является Руслан Стефанчук. Сейчас он занимает должность первого заместителя главы Верховной Рады.

Полный текст публикации Ярослава Железняка:

Относительно внеочередного в четверг. Вопросы: 4038, 4041, 2810, 5606, 4031, 4566, 5605.