Як сказав сам Разумков під час погоджувальної ради, позачергове засідання почнеться о 16:00.
Актуально Разумков з іронією прокоментував відмову "Слуг народу" від зустрічі з ним
Відповідна пропозиція, за словами спікера парламенту, надійшла від 153 народних депутатів.
Сьогодні зранку (4 жовтня – 24 канал) надійшла від 153 народних депутатів пропозиція про проведення позачергового засідання. Воно планується на четвер, як завжди о 16:00,
– заявив Разумков.
Нардеп "Голосу" Ярослав Железняк оприлюднив порядок денний позачергового засідання. У переліку законодавчих ініціатив не було пункту про голосування за відставку Разумкова. Натомість більшість документів передбачали зміни деяких законів України щодо пенсій.
Планується, що 7 жовтня парламентарі розглянуть законопроєкти:
- № 4038,
- № 4041,
- №2810,
- № 5606,
- № 4031,
- № 4566,
- № 5605.
Що відомо про відставку Разумкова
- 30 вересня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія доручив видати підписні листи для зняття Разумкова з посади. У той же день листи вже готові і їх можна забрати в Апараті Ради.
- Спікер Ради запевнив, що у нього немає конфліктів зі "Слугою народу". Перед тим політик казав, що за власним бажанням у відставку не піде. Він покине посаду лише, якщо так вирішать народні депутати.
Наразі головним кандидатом, який може замінити Разумкова, є Руслан Стефанчук. Зараз він обіймає посаду першого заступника голови Верховної Ради.
Повний текст публікації Ярослава Железняка:
Щодо позачергового в четвер. Питання: 4038, 4041, 2810, 5606, 4031, 4566, 5605