Як сказав сам Разумков під час погоджувальної ради, позачергове засідання почнеться о 16:00.

Актуально Разумков з іронією прокоментував відмову "Слуг народу" від зустрічі з ним

Відповідна пропозиція, за словами спікера парламенту, надійшла від 153 народних депутатів.

Сьогодні зранку (4 жовтня – 24 канал) надійшла від 153 народних депутатів пропозиція про проведення позачергового засідання. Воно планується на четвер, як завжди о 16:00,

– заявив Разумков.

ніяк не пов'язане з його відставкою. ЗМІ пишуть , що під час цього засідання парламент може розглянути відставку спікера Разумкова. Натомість Разумков уточнив, що позачергове

Нардеп "Голосу" Ярослав Железняк оприлюднив порядок денний позачергового засідання. У переліку законодавчих ініціатив не було пункту про голосування за відставку Разумкова. Натомість більшість документів передбачали зміни деяких законів України щодо пенсій.

Планується, що 7 жовтня парламентарі розглянуть законопроєкти:

№ 4038,

№ 4041,

№2810,

№ 5606,

№ 4031,

№ 4566,

№ 5605.

Що відомо про відставку Разумкова

Наразі головним кандидатом, який може замінити Разумкова, є Руслан Стефанчук. Зараз він обіймає посаду першого заступника голови Верховної Ради.

Повний текст публікації Ярослава Железняка:

Щодо позачергового в четвер. Питання: 4038, 4041, 2810, 5606, 4031, 4566, 5605