Не надо делать вид, что вы не понимаете, – Подоляк эмоционально разнес бездействие МАГАТЭ

Уже почти полтора года идет полномасштабная война России против Украины. Страна-агрессор совершила множество преступлений против украинцев, однако международные институции не приостанавливают членство в них России и продолжают слушать ее ложь.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил, что членство страны-агрессора в ООН нужно было приостановить еще полтора года назад. Так же как и в МАГАТЭ.

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Инструмент шантажа

Подоляк уверен, что после захвата россиянами на время Чернобыльской АЭС и сегодняшней ситуации на ЗАЭС, понятно, что Россия генерирует большую опасность

Поэтому МАГАТЭ не нужно делать вид, что они не понимают эту опасность. Они предлагают оставить России инструмент шантажа,

– подчеркнул Подоляк.

В то же время МАГАТЭ должно донести России следующее:

во-первых, мы приостанавливаем членство России в организации;

во-вторых, увольняем многих работников с российским гражданством, состоящих в руководящих органах МАГАТЭ;

в-третьих, предлагаем на время заблокировать компанию "Росатом".

Михаил Подоляк об отношении к России международных организаций: смотрите видео

Украина не стоит на коленях

Вместо этого мировые институции якобы продолжают ожидать, что еще крайне негативное может сделать Россия. Как еще она может унизить международное право, глобальный мировой порядок, демократию и даже ООН, где, наверное, "нравится" стоять на коленях перед страной-агрессором.

Но это не об Украине, потому что она как раз не стоит на коленях. Более того, она не позволит миру стоять на коленях перед Россией. Уже настоялись,

– подчеркнул советник ОПУ.

Запад, по мнению Подоляка, долго пытался интегрировать Россию в мировое сообщество, мол, "давайте Россия станет членом НАТО". Или давайте, притворимся, что Россия – это "очень важный партнер и посадим в G7".

Маленькую никудышную страну посадим там, чтобы она масштабировала свои потенциальные преступления. Давайте мы притворимся, что не поймем, что Россия готовит войну в Грузии, Сирии, Украине и т.д.,

– напомнил он.

Однако Украина не позволит миру это делать, потому что не согласится на предложения, звучавшие в 2014 году – "обменять территории на мир".

"Сейчас Украина не позволит миру информационно, дипломатически и военным путем проиграть перед Россией. А также оставить ее такой, как она сейчас", - отметил Михаил Подоляк.

Ситуация на Запорожской АЭС

В результате подрыва Каховской ГЭС, который совершила Россия, под угрозой оказалась ЗАЭС. И хотя сразу после крушения ситуация на АЭС не была критической: в пруду-охладителе было достаточно воды. Однако она может в любой момент измениться.

На ЗАЭС проблемным является энергоблок №5, находящийся в горячем состоянии. Температура теплоносителя первого контура составляет 270 °C, и его необходимо перевести в холодную остановку. Украинские сотрудники станции могли бы это сделать, но на них давят оккупанты. Поэтому неизвестно, удастся ли персоналу совершить такие действия.

В то же время заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк посоветовал жителям города уехать из Энергодара и окрестных территорий. Это связано с ситуацией на ЗАЭС, на территории которой оккупанты устроили склады техники и боеприпасов. К тому же они неправильно ее эксплуатируют.