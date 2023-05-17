"Утилизируют" все, что мешает: в России на войну хотят отправлять бездомных собак

В российской Госдуме придумали отправлять бездомных собак на войну на Украину. Их якобы нужно учить "разным навыкам".

Следует вспомнить, что перед этим Кремль массово вербовал на войну зэков. Они в составе ППК "Вагнера" массово погибают в Украине, а их тела даже никто не забирает. На этот раз российские СМИ пишут, что Госдума предложила отправлять на войну бездомных собак, сообщает 24 Канал.

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Россия хочет мобилизовать на войну бездомных собак

Депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов заявил, что бездомных собак стоит учить "разным навыкам". После этого отправлять на фронт в Украину, чтобы они "помогали раненым и в разминировании".

У нас в стране очень много кинологов, которые могут научить собакам разных навыков… Больших и агрессивных собак кинологи научили бы и направили их в зону "СВО" (на войну – 24 Канал) – пусть помогают вытаскивать раненых, в разминировании принимают участие. И как свидетельствует опыт Великой Отечественной войны, они могут участвовать и в других делах,

– заявил российский депутат.

Следует отметить, что предложение депутат озвучил на фоне обсуждения Госдумой поправок к закону об ответственном обращении с животными. Он позволяет регионам усыплять бездомных собак.

"Мобилизацию" собак в России обсуждали еще в 2022 году

Еще в декабре 2022 года российский депутат от коммунистической партии России из города Орел Виктор Макаров предложил привлечь российских собак на войну в Украине.

Он говорил, что якобы животных нужно "мобилизовать" и "научить взрывать танки".

Предлагаю воспитать этих собак для взрывов танков,

– заявил российский депутат.

Его инициативу тогда проигнорировали.