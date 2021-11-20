Бежал на красный свет: в Ивано-Франковске иномарка сбила подростка

В Ивано-Франковске легковушка сбила 15-летнего парня. Подросток перебегал дорогу на красный свет и попал под колеса.

Авария произошла около 19:00 19 ноября – на улице Гетьмана Мазепы.

Тем временем На мгновение остановился и поехал дальше: видео смертельного ДТП с маршруткой во Львове 18+

Автомобиль на повороте сбил подростка

За рулем Mercedes-benz был 26-летний житель Надворной. Он поворачивал на зеленый свет светофора на регулируемом перекрестке.

Парня доставили в больницу

В это время 15-летний подросток из Долины перебегал дорогу на красный свет. Он и попал под колеса машины. Пострадавшего доставили в областную детскую больницу.

Смотрите видео с места аварии / Видео "Франковск 112":

Коротко о последних резонансных ДТП: