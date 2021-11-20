Бежал на красный свет: в Ивано-Франковске иномарка сбила подростка
20 ноября 2021 , 15:08Читати новину українською
Источник:Galka
В Ивано-Франковске легковушка сбила 15-летнего парня. Подросток перебегал дорогу на красный свет и попал под колеса.
Авария произошла около 19:00 19 ноября – на улице Гетьмана Мазепы.
Тем временем На мгновение остановился и поехал дальше: видео смертельного ДТП с маршруткой во Львове 18+
Автомобиль на повороте сбил подростка
За рулем Mercedes-benz был 26-летний житель Надворной. Он поворачивал на зеленый свет светофора на регулируемом перекрестке.
Парня доставили в больницу
В это время 15-летний подросток из Долины перебегал дорогу на красный свет. Он и попал под колеса машины. Пострадавшего доставили в областную детскую больницу.
Смотрите видео с места аварии / Видео "Франковск 112":
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