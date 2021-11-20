Аварія сталась близько 19:00 19 листопада – на вулиці Гетьмана Мазепи.
Тим часом На мить зупинився і поїхав далі: відео смертельної ДТП з маршруткою у Львові 18+
Автомобіль на повороті збив підлітка
За кермом Mercedes-benz був 26-річний житель Надвірної. Він повертав на зелене світло світлофора на регульованому перехресті.
Хлопця доправили до лікарні
В цей час 15-річний підліток з Долини перебігав дорогу – на червоне світло. Він і потрапив під колеса автівки. Постраждалого доправили до Обласної дитячої лікарні.
Дивіться відео з місця аварії / Відео "Франківськ 112":
Коротко про останні резонансні ДТП:
- Вранці 20 листопада у центрі Львова маршрутка збила 2 жінок на пішохідному переході. Одну потерпілу доправили до лікарні, іншу, яка загинула, автобус протягнув пів міста.
- 19 листопада через ожеледицю на Київщині стались одразу 4 ДТП.
- У Харківській області ввечері 18 листопада позашляховик зніс пішохода. 24-річний чоловік загинув.
- У Запоріжжі водій маршрутки не зміг об'їхати вантажний тягач. Він та кілька пасажирів постраждали.