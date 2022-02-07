Безо всяких уступок: Кулеба рассказал о "красных линиях" Украины

Сейчас основная тема мировой политики – это не допустить очередную волну войны России с Украиной. И у нашего государства здесь есть свои "красные линии".

Об этом говорят мировые лидеры, министры иностранных дел и сетевая дипломатия, центр которой расположен в Киеве. Такое заявление глава МИД Кулеба сделал во время брифинга 7 февраля, сообщает 24 канал.

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Украина понимает "красные линии"

По его словам, сейчас – очень тяжелое, ответственное время. Однако наше государство подходит к этому процессу с холодной головой, горячим сердцем.

Украина – с четким пониманием наших "красных линий" и без всякого желания и готовности идти на любые уступки, которые будут для нас неприемлемыми,

– подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что важная часть стратегии сдерживания дальнейшей агрессии России – это интенсивная дипломатия.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Министр иностранных дел убежден, что наше единство, сила и спокойствие способны преодолеть любое давление и угрозы государства-агрессора.

Брифинг главы МИД Украины: смотрите видео

Какие они – "красные линии"

Как рассказал глава министерства, говоря о "красных линиях", говорится об отсутствии уступок по территориальной целостности нашего государства. Вторая "красная линия" – никаких прямых диалогов с боевиками.

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