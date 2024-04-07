Россия сейчас не может минировать Черное море, - Плетенчук назвал другую угрозу для зернового коридора
Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы выбить врага из Черного моря. Сейчас у России отсутствует возможность минировать его. Поэтому, нашим защитникам удалось обеспечить безопасность гражданскому судоходству.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук. Он прокомментировал, насколько безопасно судам проходить зерновой коридор.
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Ситуация лучше, чем в прошлом году, – Плетенчук
В прошлом году было несколько инцидентов (связанных с заминированием – 24 Канал), однако без жертв. В этом году ситуация немного лучше. В первую очередь потому, что россияне по состоянию на сейчас не могут минировать акваторию,
– отметил Плетенчук.
По словам представителя, есть вторая опасность для судоходства. Он отметил, что говорится о применении российскими военными как ракет, так и беспилотников. В то же время следует отметил, что в этом направлении также ведется работа.
Дмитрий Плетенчук констатировал, что хоть и существуют эти опасности, зерновой коридор продолжает стабильно работать.
Объемы медленно растут, а мы, свою очередь, обеспечиваем безопасность гражданского судоходства,
– подчеркнул Плетенчук.
Обратим внимание, что российские военные могут атаковать не только судоходство, но и всю Украину. Для этого враг может использовать крылатые ракеты "Калибры". И угроза их запуска остается высокой.
Украинцев предостерегают от угрозы атаки "Калибрами"
- Собственно, накануне глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что Россия на протяжении длительного времени накапливала противокорабельные ракеты "Калибр". Это означает, что вскоре захватчики могут во время очередных массовых атак использовать и их.
- В Воздушных силах очертили опасность, связанную с "Калибрами". Как отметил спикер Илья Евлаш, эти ракеты – достаточно мощное оружие. Он отметил, что они достаточно точны и имеют высокую дальность, которая способна покрывать почти всю территорию нашего государства.
- Как отметила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк, у россиян остаются ракетоносители, загруженные "Калибрами". И их враг может использовать для нового массированного удара. По ее словам, загружено 50 ракет.
- Наталья Гуменюк добавила, что остается вероятность удара даже при тех условиях, что ракетоносители заведены в пункт базирования. Собственно, неоднократно наблюдались случаи, когда во время массированного удара враг быстро вывел ракетоносители, нанес удар и завел их обратно.