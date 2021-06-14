В Bihus.Info опубликовали все 36 часов скандальных "пленок Медведчука"

Журналисты Bihus.Info решили опубликовать все имеющиеся у них записи телефонных разговоров, в которых фигурирует якобы один из лидеров пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. А таких аж 36 часов.

Публикация разбита на три фрагмента по примерно 12 часов каждая. И каждый желающий может посмотреть либо послушать их в ютубе.

К теме Там есть не только Медведчук, – Бигус о скандальных записях телефонных разговоров

Все "пленки Медведчука" уже есть в открытом доступе

36 часов записей разговоров, вероятно, одного из лидеров ОПЗЖ и кума Путина Виктора Медведчука опубликованы в ютубе. Расследователи Bihus.Info решили сделать так, чтобы каждый желающий мог их прослушать без веры кому-либо на слово.

Эти записи делали украинские спецслужбы. Доказывать это не имеет смысла – СБУ, Офис генпрокурора и НАБУ это уже сказали. А делали они это в рамках масштабной спецоперации с 2014 года. И слушали всех, к кому смогли дотянуться,

– сказал по этому поводу Денис Бигус.

По его словам, в записях – не только разговоры Медведчука с российскими чиновниками и представителями боевиков. Есть там и общение этих самых боевиков с Россией.

Все записи с "пленок Медведчука": смотрите видео

Расследования Bihus.Info на основе записей разговоров, известных как "пленки Медведчука"

Первая часть – появилась 17 мая, в ней говорится об отношениях Виктора Медведчука с Владимиром Путиным, а также о влиянии политика на украинскую власть после Революции Достоинства.

Вторая часть – от 24 мая, рассказывает о газовых войнах, частных бизнес-вопросах Медведчука, и о санкционной "трубе Медведчука", которую должна была национализировать Украина.

Третья часть – вышла 31 мая, в ней больше всего говорится о том, как Медведчук зарабатывал на угле, который покупали у оккупантов Донбасса, а также и о том, к чему в этой истории СБУ.

Четвертая часть – опубликована 8 июня, рассказывает о настоящей роли Медведчука в освобождении пленных, его участии в газовых переговорах и поставках электроэнергии в оккупированный Крым.

Отдельно Бигус отметил, что публикация расследований на базе пленок не была посвящена какой-то дате или событию. Их сделали только ввиду того, что– из-за суда и санкций.