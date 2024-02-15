"Хлопковое" утро в России: на оборонном заводе "Алтай" прогремел мощный взрыв

По России продолжает путешествовать свеженький "хлопок", принося громкие звуки, пожары и дым. На этот раз 15 февраля мощный взрыв прогремел на заводе "Алтай" в Бийске.

Об этом сообщают российские СМИ. Российские власти тем временем утверждают, что “все идет по плану”, передает 24 Канал.

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В России пылает очередной оборонный завод

Российские пропагандисты сообщили, что в городе Бийск в Алтайском крае прогремел взрыв в районе федерального научно-производственного центра "Алтай".



На заводе "Алтай" в России видели дым / Фото из российских телеграм-каналов

Местные жители пожаловались на ударную волну и столб дыма над городом. На кадрах можно увидеть, что густой столб дыма поднялся в небо, и его могли видеть люди из нескольких районов города.

Густой дым над заводом "Алтай": смотрите видео

В то же время мэр Бийска Виктор Щигрев прокомментировал взрыв на заводе, назвав его "хлопком". Россиянин отметил, что взрыв якобы связан с "технологическим процессом", ведь проводились работы на одном из предприятий.

О каком именно предприятии идет речь, мэр не уточнил. Однако он отметил, что "повода для беспокойства нет".



Мэр Бийска писал, что взрыв произошел в результате "технологического процесса" / Фото из российских телеграм-каналов

Стоит отметить, что ФНПЦ "Алтай" входит в корпорацию "Роскосмос" и производит, среди прочего, боеприпасы, твердотопливные заряды для ракетных двигателей и взрывчатку для промышленных целей. Предприятие находится в санкционных списках ЕС, США, Украины и Японии.

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