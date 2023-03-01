Россия была разгромлена под Угледаром, оккупанты потеряли новую бронетехнику, – New York Times
Источник:The New York Times
Недельное сражение под Угледаром стало крупнейшим танковым сражением за время войны и стало сокрушительным поражением для русских.
The New York Times отмечает, что современные западные танки на вооружении ВСУ появятся на поле боя уже в ближайшее время, а вот российская бронетехника, которую вывели в бой ранее, уже была уничтожена во время штурма Угледара.
Смотрите также Кладбище российской морской пехоты: как ВСУ уничтожают оккупантов возле Угледара
Отмечают, что в продолжительном бою обе стороны бросили в бой танки, при этом россияне продвигались вперед колоннами, а украинцы маневрировали обороной, ведя огонь издали или из тайников, когда российские колонны подходили ближе.
Впрочем, Россия не только не смогла захватить Угледар, но и совершила ошибку, стоившую Москве сотен танков в начале войны: наступающим колоннам устроили засады,
– говорится в статье.
Поля у Угледара буквально усеяны корпусами уничтоженной бронетехники россиян: взорваны на минах, поражены артиллерией и уничтожены противотанковыми ракетами.
Издание поговорило с украинскими военными, которые вели бои за Угледар.
Мы изучали дороги, по которым они ездили, потом спрятались и ждали, чтобы стрелять в засады,
– сказал сержант.
Отсутствие опыта также нанесло ущерб россиянам. Самые элитные подразделения армии страны-агрессора были разгромлены в предыдущих боях. На их места пришли мобилизованные без опыта ведения боя.
В доказательство того, что России не хватает опытных танкистов, издание приводит случай, когда украинские солдаты захватили медика, которого переназначили управлять танком.
В Угледаре Россия потеряла столько техники, что они изменили тактику и теперь прибегают только к пехотным атакам,
– сказали украинские командиры.
Сокрушительное поражение России признают и российские военные блоггеры. Критикуя военных, они обвиняли в неудаче повторных танковых штурмов, генералов в неправильной тактике.
Советуем прочесть Как Угледар стал местом боевого позора России и смерти элиты оккупационной армии
Тактика "засад" ВСУ
Засады были характерной тактикой Украины против российских бронетанковых колонн с первых дней войны. Работая из бункера в Угледаре, лейтенант Баяк на видео из беспилотника заметил первую приближающуюся колонну из около 15 танков и БТР.
Они подготовили зону поражения вдоль грунтовой дороги, по которой грохотали танки. Командиру достаточно было отдать по рации приказ – "К бою!".
Танкисты на линии фронта / Фото The New York Times
Противотанковые группы, которые прятались в лесах вдоль полей и вооруженные американскими Javelin с инфракрасным наведением и украинскими ракетами "Стугна-П" с лазерным наведением, приготовили свое оружие.
Дальше были готовы артиллерийские батареи. Грунтовую дорогу оставили свободной от мин, в то время как поля были усеяны ими, чтобы побудить россиян продолжать наступление, не давая танкам развернуться, когда ловушка была создана.
Наиболее уязвимой колонна танков становится после того, как открывают огонь и танкисты в панике пытаются развернуться – выезжая на заминированную обочину. Взорванные транспортные средства тогда становятся помехой, замедляя или останавливая колонну. В этот момент украинская артиллерия открывает огонь, подрывая дополнительную броню и убивая солдат, вылезших из выведенных из строя машин,
– цитирует NT украинского лейтенанта Баяка,
Повторные штурмы провалились
Украинское командование нанесло удар по врагу ракетами HIMARS. Да, обычно их используют по складам или казармам, но они оказались эффективными и против неподвижной танковой колонны.
ВСУ также использовали американские гаубицы M777 и французские "Цезарь", а также другое западное оружие.
Мы уничтожили много российской техники. Что они сделали не так, это пришли в Украину,
– цитирует издание украинского военного, подытоживая анализ разгрома россиян.
Главное о штурме Угледара
- Россияне пытались штурмовать Угледар в середине февраля, но украинские защитники разбили элитную российскую бригаду, которой это поручили. Погибли не менее 500 захватчиков.
- Только за неделю российские оккупанты потеряли около Угледара 130 единиц техники.
- Бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев показали видео, на котором видно кладбище русских танков под Угледаром.