Россия была разгромлена под Угледаром, оккупанты потеряли новую бронетехнику, – New York Times

Недельное сражение под Угледаром стало крупнейшим танковым сражением за время войны и стало сокрушительным поражением для русских.

The New York Times отмечает, что современные западные танки на вооружении ВСУ появятся на поле боя уже в ближайшее время, а вот российская бронетехника, которую вывели в бой ранее, уже была уничтожена во время штурма Угледара.

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Отмечают, что в продолжительном бою обе стороны бросили в бой танки, при этом россияне продвигались вперед колоннами, а украинцы маневрировали обороной, ведя огонь издали или из тайников, когда российские колонны подходили ближе.

Впрочем, Россия не только не смогла захватить Угледар, но и совершила ошибку, стоившую Москве сотен танков в начале войны: наступающим колоннам устроили засады,

– говорится в статье.

Поля у Угледара буквально усеяны корпусами уничтоженной бронетехники россиян: взорваны на минах, поражены артиллерией и уничтожены противотанковыми ракетами.

Издание поговорило с украинскими военными, которые вели бои за Угледар.

Мы изучали дороги, по которым они ездили, потом спрятались и ждали, чтобы стрелять в засады,

– сказал сержант.

Отсутствие опыта также нанесло ущерб россиянам. Самые элитные подразделения армии страны-агрессора были разгромлены в предыдущих боях. На их места пришли мобилизованные без опыта ведения боя.

В доказательство того, что России не хватает опытных танкистов, издание приводит случай, когда украинские солдаты захватили медика, которого переназначили управлять танком.

В Угледаре Россия потеряла столько техники, что они изменили тактику и теперь прибегают только к пехотным атакам,

– сказали украинские командиры.

Сокрушительное поражение России признают и российские военные блоггеры. Критикуя военных, они обвиняли в неудаче повторных танковых штурмов, генералов в неправильной тактике.

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Тактика "засад" ВСУ

Засады были характерной тактикой Украины против российских бронетанковых колонн с первых дней войны. Работая из бункера в Угледаре, лейтенант Баяк на видео из беспилотника заметил первую приближающуюся колонну из около 15 танков и БТР.

Они подготовили зону поражения вдоль грунтовой дороги, по которой грохотали танки. Командиру достаточно было отдать по рации приказ – "К бою!".



Танкисты на линии фронта / Фото The New York Times​

Противотанковые группы, которые прятались в лесах вдоль полей и вооруженные американскими Javelin с инфракрасным наведением и украинскими ракетами "Стугна-П" с лазерным наведением, приготовили свое оружие.

Дальше были готовы артиллерийские батареи. Грунтовую дорогу оставили свободной от мин, в то время как поля были усеяны ими, чтобы побудить россиян продолжать наступление, не давая танкам развернуться, когда ловушка была создана.

Наиболее уязвимой колонна танков становится после того, как открывают огонь и танкисты в панике пытаются развернуться – выезжая на заминированную обочину. Взорванные транспортные средства тогда становятся помехой, замедляя или останавливая колонну. В этот момент украинская артиллерия открывает огонь, подрывая дополнительную броню и убивая солдат, вылезших из выведенных из строя машин,

– цитирует NT украинского лейтенанта Баяка,

Повторные штурмы провалились

Отмечают, что российские командиры направили бронированные колонны вперед из-за отсутствия других вариантов борьбы с уже хорошо укрепленными позициями ВСУ. Приблизительно через 3 недели после танкового боя, повторные штурмы российской бронетехники провалились.

Украинское командование нанесло удар по врагу ракетами HIMARS. Да, обычно их используют по складам или казармам, но они оказались эффективными и против неподвижной танковой колонны.

ВСУ также использовали американские гаубицы M777 и французские "Цезарь", а также другое западное оружие.

Мы уничтожили много российской техники. Что они сделали не так, это пришли в Украину,

– цитирует издание украинского военного, подытоживая анализ разгрома россиян.

ВСУ стреляют с гаубиц по позициям врага / Фото The New York Times

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