Бахмут – это ад, ВСУ чистят его и не отойдут, – Подоляк

Сегодня Бахмут остается самым горячим направлением на фронте. Россияне несколько месяцев пытаются захватить город, но украинские бойцы крепко держат оборону и отбивают атаки врага. Все, что там происходит – это пример невероятного героизма.

Об этом 24 каналу рассказал в эксклюзивном интервью советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, Россия сконцентрировала все, что у нее есть боеспособного возле Бахмута, включая ЧВК, оставшихся зэков, контрактников, десантников и спецназа.

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Советник главы Офиса Президента отметил, что почти 6 месяцев там продолжаются ожесточенные бои, но Украина не отдала ни одного клочка своей земли.

"Бахмут – это просто ад. Я хочу, чтобы вы навсегда запомнили названия бригад, которые там все это время находятся. Их нужно прописными буквами записать и помнить", – подчеркнул он.

Веры оккупантам нет

Подоляк отметил, что никто ни о чем договариваться с Россией не будет, потому что веры оккупантам нет.

Это вопрос войны как таковой. Они могут сказать, что о чем-то договорились с кем-то. Пусть они об этом скажут и отступают,

– подчеркнул он.

По вопросу Запорожской АЭС Михаил Подоляк отметил, что россияне выйдут оттуда в любом случае.

"Мы не будем спрашивать – хотят они выйти из ЗАЭС или не хотят, будет ли Россия договариваться с МАГАТЭ, или с кем-то другим. Она будет договариваться, а, скажем так, истерически скулить, когда ей "выбьют зубы" в Запорожской области" ", – рассказал он.

Советник подчеркнул, что ЗАЭС является одним из приоритетов Украины, ведь Россия – это институция дикарей, которым нельзя оставлять ни одного опасного объекта. Даже Каховскую ГЭС, не говоря уже о Запорожской АЭС.

Интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Бахмут – символ несокрушимости Украины

Подоляк отметил, что единственный аргумент для врага – это ВСУ. Освобождение территорий будет происходить именно так, как планируется в Генеральном штабе или на Ставке Верховного Главнокомандующего.

Сегодня есть определенная перегруппировка наших войск. ВСУ освободили большие объемы территорий. Нужно все это снабжение подтянуть к линии фронта, накопить ресурс – снаряды и ракеты определенных калибров и другое оружие – и дальше уничтожать тыловое снабжение россиян. Наши ребята все это делают,

– рассказал он.

Советник главы Офиса Президента отметил, что одна из задач ВСУ сегодня – изолировать отдельные направления оккупантов, чтобы у них не было поддержки резервами, снарядами. И после этого продолжить наступление.

"Я хочу, чтобы вы зафиксировали слово "Бахмут". Это фундаментальное слово, которое говорит об огромной несокрушимости Украины. И именно Бахмут должен окончательно убедить всех, что только военная победа позволит Украине окончательно поставить точку в существовании российской неонацистской империи", – подчеркнул Михаил. Подоляк.

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