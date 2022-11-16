Даже флаги и паспорта достанут: как ВСУ будут встречать в Луганске

В освобожденном от российских захватчиков Херсоне люди со слезами на глазах встречали воинов ВСУ. Вне сомнений, что на временно оккупированной Луганщине остались люди, которые ждут возвращения Украины.

Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Олег Жданов. По его мнению, в любом случае, после 8 лет оккупации нам придется работать с населением на этих территориях.

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Радостно ли будут встречать Украину на Луганщине после деоккупации

Жданов отметил, что это будет большой проблемой, которая встанет перед нами, как только мы начнем освобождать населенные пункты в Луганской области. Однако нет сомнений в том, что там остались люди, которые ждут возвращения Украины.

Я не сомневаюсь, что выйдут. Даже флаги достанут из загашников, где они их прятали. И паспорта Украины получат, все будет!,

– подчеркнул военный эксперт.

Однако, отметил он, не так будет с жителями, которые мобилизованы и воюют на стороне Российской Федерации. Страна-агрессор, кстати, сейчас всех "мобиков" из этих районов переводит под российскую юрисдикцию. То есть, никаких "ополчений" или "корпусов народной милиции", как они пытались говорить, уже не существует ни в Донецке, ни в Луганске.

Да, я понимаю, какая-то часть уедет из числа коллаборантов, сепаратистов. Кто настроен на Россию, за Россию, пожалуйста, туда и выезжайте – чемодан, вокзал, Россия,

– заявил Жданов.

По его мнению, здесь ничего нельзя сделать. Или они будут наказаны согласно Конституции Украины и наших законов, в частности Уголовного кодекса, за сотрудничество с оккупационными властями, и, отбыв наказание, получат амнистию и прощение. Или пусть уезжают.

Жданов предположил, как будут встречать ВСУ на Донбассе и что будет с людьми на освобожденных территориях: смотрите видео

Что нужно будет сделать на этих территориях

Жданов заметил, что сейчас на оккупированной территории Донбасса очень много настроений. Волонтеры даже просят не перекрашивать в камуфляж машины, отправляемые на фронт, и оставлять их в тех цветах, в которых они были приобретены для ВСУ. Дело в том, что камуфлированную машину сразу сдают россиянам.

Даже наши военные публиковали ситуацию, когда покупают у какой-то бабушки яблоки, она в лицо улыбается, продает их нашему солдату, а когда солдат забирает яблоки и отходит, то она ему вслед говорит, "чтобы ты подавился этим яблоком". Понимаете, вот такое даже настроение есть,

– сказал военный эксперт.

Однако, по его мнению, это не будет иметь 100-процентный характер. Но в любом случае, после 8 лет оккупации нам придется работать с этим населением. А люди, которые этого не захотят – могут ехать в Россию.

По словам военного эксперта, в отношении людей, которые были под оккупацией принудительно, комиссия по амнистии рассмотрит их личные дела и примет решение. В то же время люди, совершавшие преступления, коллаборанты – им придется ответить за свои поступки.

Ситуация будет сложная и многогранная, так бы я сказал,

– отметил Жданов.

Он подчеркнул, что для этого, в частности, существует мировой опыт, когда вместо местных советов, чтобы не было перегибов на местах, вводятся временные международные администрации, которые выполняют роль местных властей и готовят общество к проведению открытых демократических выборов.

Военный эксперт добавил, что обычно эта процедура длится от 3 до 5 лет – чтобы общество адаптировалось, вспомнило родной язык, привыкло к телевидению и информпространству Украины. После того как будут обнаружены все коллаборанты и сепаратисты, а люди будут морально и психологически готовы, объявляются и проводятся выборы.

Освобождение Херсона: главное