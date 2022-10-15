Россияне пытаются идти вперед по собственным костям: Жданов назвал самые горячие участки фронта

Самым горячим участком фронта остается Бахмутское направление, откуда оккупанты пытаются прорваться в Славянск. Однако для успешного штурма позиций ВСУ у россиян нет необходимых резервов.

Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт Олег Жданов. Ранее военный эксперт Роман Свитан рассказал об успехах ВСУ под Бахмутом.

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Бахмутское направление – самое горячее

Жданов отметил, что в течение последней недели линия фронта была более или менее стабильной. Самые большие проблемы у нас возле Бахмута. Там у России есть тотальное преимущество в артиллерии, однако еще с середины лета пытается вынести нас с позиций. Они рвутся в город Славянск, к водозабору. Поэтому несмотря на потери, идут там фактически по костям и пытаются продвигаться вперед.

За последние сутки мы стабилизировали ситуацию, но она остается очень напряженной. Не сомневаюсь, что на следующее утро россияне снова начнут штурмовать наши позиции в районе Бахмута или Соледара,

– заметил военный эксперт.

Он добавил, что у Бахмута фронт с июля стоит на месте. Он колеблется на километр вперед, километр назад. Несколько позиций переходят из рук в руки. Шансов прорвать у них нет, они не смогут вытащить откуда-то резерв в размере как минимум танковой дивизии и бросить ее на это направление. Более того, мы из трофеев ВСУ видим, что россияне пересаживают своих танкистов на Т-62.

"Это говорит о снижении боевых потенциалов танковых подразделений, что для нас очень положительно. Так что резерва нет и, я думаю, возможностей нет. Однако бои идут очень ожесточенные, они прилагают максимум усилий из тех, что у них есть сейчас", – подчеркнул Жданов.

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Ситуация в других направлениях

Военный эксперт продолжил, что мы развивали свой успех в Харьковском и Херсонском направлениях. Однако темпы снижены, потому что Россия и там, и там успела перегруппироваться и оказывает достаточно сильное сопротивление. Запорожское направление наименее активно сейчас. Там идут в основном позиционные бои, русские войска не пытаются наступать на наши позиции.

Впрочем, с инженерной точки зрения они очень сильно оборудуют Запорожское направление и строят там плотную линию обороны,

– подчеркнул он.

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