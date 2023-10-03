Это не украинский вопрос: какой будет поддержка от США в дальнейшем
В США сейчас проходит бюджетный процесс. Республиканцы хотят финансирования своих инициатив, а демократы – своих. Однако помощь Украине никто не будет останавливать.
Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что этот вопрос среди фундаментальных ценностей Соединенных Штатов. Речь идет о демократических ценностях, борьбе против автократии и т.д.
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"Помощь будет. Копья ломаться будут вокруг этой помощи. Учитывая, что это выборный год, конечно, будет много проблем", – подчеркнул политтехнолог.
По его мнению, все, особенно республиканцы, будут направлять фокус и говорить, что средства сначала нужно выделять на внутренние проблемы США. Также могут быть спекуляции рекордным дефицитом бюджета. И только потом, мол, помощь Украине.
Проголосуют так, как нужно. Помощь будет. Учитывая, что это год выборов, демократия сделает все возможное, чтобы помощь эта была даже больше, чем в прошлом году,
– убежден Тизенгаузен.
Перестанет ли Украина получать помощь от США: смотрите видео
Вопрос не об Украине
Политтехнолог считает, что это не украинский вопрос. Мол, это вопрос денег и того, куда эти деньги направляют.
"Не говорится о том, что Украине нужно перестать помогать. Речь идет о стандартных политических спекуляциях. Никто не оставит Украину наедине с агрессором", – подчеркнул Борис Тизенгаузен.
Он отметил, что ныне европейские лидеры начинают упрекать некоторые американские силы в том, что все должны помогать вместе. Также, как добавил политтехнолог, украинским политикам следует понимать ситуацию изнутри и понимать рычаги, а не оскорблять западных партнеров и портить отношения.
Россия может влиять
Россия в свое время пыталась повлиять на выборы в Соединенных Штатах. Россияне отлично знают, на кого можно надавить. Также у них есть серьезный медийный ресурс. Страна-агрессор может заплатить, и потом в США будут кричать, что Украине, мол, "деньги давать не надо", а нужно "садиться за стол переговоров".
"Россия понимает, что с каждым днем позиция не улучшается ни на фронте, ни геополитически. Поэтому они будут деньгами заливать лоббистов, которые будут бегать по кабинетам и носить нужные папки", – сказал Тизенгаузен.
Что происходит в США и повлияет ли это на помощь Украине
- Конгресс Соединенных Штатов Америки утвердил бюджет на финансирование работы правительства. Однако речь идет только о средствах на 45 дней. Деньги на помощь Украине там не выделили. Президент США уже подписал этот законопроект.
- Такой временный бюджет был принят из-за конфликта между двумя палатами Конгресса. Речь идет о Сенате, где преимущественно демократы, и Палате представителей. Там большинство за представителями республиканцев.
- Если бы ни один из вариантов бюджета не был принят до конца суток 30 сентября, тогда был бы шатдаун. Так американское правительство перестало бы работать, поскольку бы не финансировалось.
- Джо Байден заявил, что ни при каких обстоятельствах не может допустить, чтобы была прервана поддержка Украины от США. Кроме того, американский лидер заявил, что демократы и республиканцы заключили соглашение о поддержке украинского государства. Однако подробностей Байден не рассказал.
- Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что ситуация с временным бюджетом Соединенных Штатов не остановит поступление помощи, которую объявили ранее. Если бы состоялся так называемый шатдаун, то это негативно повлияло бы на реализацию текущих программ для украинского государства. В настоящее время украинские власти активно сотрудничают с американскими партнерами. Все, чтобы новый бюджет США включал средства для помощи Украине.