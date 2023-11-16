Сенат США принял временный бюджет: есть ли там помощь Украине и Израилю
Источник:CNN
Сенаторы в Соединенных Штатах большинством голосов приняли временный бюджет на два с половиной месяца. Проект соответствующего законопроекта должен быть подписан президентом Джозефом Байденом.
Состоялось голосование 15 ноября (16 ноября по киевскому времени). Проект закона поддержали 87 сенаторов, 11 выступили против. В то же время действующий бюджет заканчивает свое действие в пятницу, 17 ноября.
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Временный бюджет США и помощь Украине
Как отмечают международные западные издания, пока между должностными лицами немало споров – не хватает голосов, чтобы принять годовой бюджет. Настоящий временный будет действовать до начала февраля 2024 года.
Важно, что в нем не заложено средств на дополнительную поддержку Украины или Израиля. А распределено финансирование для приоритетных отраслей: войско, поддержка ветеранов, транспорт, жилищное строительство, энергетика и так далее.
Существуют большие партийные разногласия. Консерваторы Палаты представителей требуют значительного сокращения расходов, а демократы их отвергают. Это делает процесс принятия бюджета на год, а не только на два месяца, сложным и трудным процессом,
– пишет CNN.
В то же время известно, что 23 ноября Палата представителей будет рассматривать комбинированный пакет национальной безопасности, который как раз включает помощь Израилю, Украине, Тайваню и выделение средств на усиление государственной границы.
Контекст
- Президент США Байден 18 октября передал Конгрессу на рассмотрение пакет финансовой помощи в поддержку Украины, Израиля, Тайваня и госграницы на 106 миллиардов долларов.
- Новоизбранный спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что дополнительную военную помощь для Украины и Израиля нужно рассматривать отдельно, а не одним пакетом.
- Уже 2 ноября он уточнил, что Соединенные Штаты объединят в один пакет помощь Украине и средства, которые планируют выделить на защиту границы с Мексикой.
- Вместе с тем, 7 ноября демократы в Сенате заблокировали законопроект республиканцев о помощи Израилю отдельно от Украины, хотя его поддержал Конгресс.