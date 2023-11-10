На случай блекаута: чрезвычайники советуют, как уберечь дом от пожаров и сохранить электроприборы

В Украине продолжаются до возможных атак россиян по энергетической инфраструктуре. В случае блекаута чрезвычайники поделились рекомендациями. Они помогут уберечь дом от пожаров и электроприборов.

Наши удивители прежде всего рассказали, стоит ли вынимать из розеток электроприборы, когда происходит отключение света. Кроме того, дали несколько советов, которые помогут уберечь технику и избежать пожара во время блекаутов.

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Как уберечь дом от пожаров, а технику от поломок

Итак, нужно ли вынимать электроприборы из розеток? В ГСЧС отметили, что это необходимо сделать.

Ведь чрезмерное количество подключенных к сети приборов может вызвать скачок напряжения во время восстановления электроэнергии,

– подчеркивают чрезвычайники.

Они также предлагают соблюдать определенные рекомендации, которые помогут уберечь технику и избежать пожара. Мы призываем обратить на них внимание во избежание проблем.



Как избежать пожара во время блекаута / Инфографика ГСЧС

Чрезвычайники призывают отключить от сети все энергозатратные приборы. Речь идет о бойлере, духовом шкафу, электрообогревателе, стиральной машине, чайнике и электрической плите.

Также призывают проверить, выключены ли выключатели света в комнатах.

Кроме того, предлагают выключить свет в частном доме / квартире через щиток, если вы покидаете дом.

В то же время чрезвычайники призывают не вмешиваться в электрощитовые дома, пытаясь самостоятельно возобновить электроснабжение.

Что касается включения электроприборов, то следует это делать через пол часа после подачи тока.

Также следует делать это поэтапно, а не включать в розетку сразу все энергоемкие устройства.

Представителей бизнеса призывают не использовать уличную подсветку фасадов и витрин.

Важные советы перед возможным блекаутом