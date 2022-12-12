Полный блэкаут в Украине реальный, – Кулеба

Украинцы продолжают обсуждать возможный полный блэкаут. Это уже прокомментировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Так, Кулеба считает, что полный блэкаут в Украине вполне возможен. Об этом министр заявил в своем новом интервью.

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Полный блэкаут в Украине реальный

По словам Кулебы, полный блэкаут в Украине является реалистичным сценарием. Он отметил, что массированные атаки России на объекты энергоснабжения ставят правительство и народ перед огромными проблемами – особенно зимой.

В то же время министр считает, что даже при полном блэкауте украинцы не будут массово уезжать из страны. Вероятно, будет отток людей в сельскую местность, где есть возможность отапливаться дровами.

Кулеба подчеркнул, что для того, чтобы пережить эту зиму в Украине, необходима невоенная помощь – в частности генераторы и трансформаторы.

Возможный блэкаут в Украине: последние новости