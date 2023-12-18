Возможны ли блекауты из-за низкой температуры: объяснение Минэнерго

Минэнерго ожидает, что даже в случае сильных морозов Украина сможет пройти зиму без отключений света. Однако на этот вопрос могут повлиять ракетные обстрелы или атаки дронов.

Об этом в эфире телемарафона сообщил министр энергетики Герман Галущенко. Он ожидает, что влияние морозов на энергетику будет не столь значительным.

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Отключение света и морозы

Герман Галущенко отметил, что блекауты под влиянием погодных явлений могут быть только вследствие стихийного бедствия. Такие ситуации уже были у Украины. К примеру, он привел отключение электроэнергии в Одесской области из-за непогоды несколько недель назад.

Затем этот циклон пошел на запад Украины, где также повлиял на отключение. Опять же, это только единственный фактор, который может быть,

– добавил министр.

Отдельным фактором, который может привести к отключению света, может стать военное влияние на энергоструктуру.

Подготовка к вероятным блекаутам