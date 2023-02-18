Блинкен назвал потери России в войне с Украиной

С начала полномасштабного вторжения России потери оккупантов достигли 200 тысяч живой силы. Речь идет об убитых и раненых захватчиках.

Такие цифры назвал госсекретарь США Энтони Блинкен во время Мюнхенской конференции безопасности.

Кстати Потери России могут быть значительно больше: в ВСУ рассказали детали статистики

Согласно американским источникам, во время войны с Украиной были убиты и ранены 200 тысяч россиян,

– сказал Блинкен.

Чиновник добавил, что более миллиона жителей России покинули свою страну, потому что не хотят воевать. В прошлом году тысячи компаний заморозили свой бизнес в России, поскольку опасались ущерба репутации.

"Посмотрите, что Путин сделал со своей страной", – добавил Блинкен.

Потери вагнеровцев

Накануне в американском правительстве озвучили данные по потерям в войне среди наемников ЧВК "Вагнер". Речь идет о 30 тысячах убитых и раненых. Погибли по меньшей мере 9 тысяч "вагнеровцев", половина из них была убита с середины декабря. Об этом рассказывал официальный представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

По его словам, 90% погибших с декабря наемников были завербованы в российских тюрьмах.

Официальная статистика

В Генштабе ВСУ сообщили, что по состоянию на 18 февраля общее количество ликвидированных ВСУ оккупантов составляет 142 270. Только за минувшие сутки ликвидировали более 1000 захватчиков. Также враг несет колоссальные потери в технике.