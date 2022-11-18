Что такое блэкаут и насколько он угрожает всей Украине

Россия осенью 2022 года массированно атакует объекты энергетической инфраструктуры Украины. Поэтому ситуация с электроэнергией в Украине критическая и появляются сообщения о возможном блэкауте. Что такое блэкаут и угрожает ли он Украине – читайте дальше в материале.

Россия дважды массированно атаковала энергосистему Украины, пишет 24 канал. Первая подобная атака произошла 10 октября, когда россияне выпустили около 80 ракет. Второй раз оккупанты выпустили по Украине почти сотню ракет 15 ноября. Кроме того, Россия атаковала Украину дронами-камикадзе.

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Что такое блэкаут

Блэкаут – это авария, в результате которой происходит массовое отключение всех потребителей от электроэнергии.

С технической точки зрения – это технологическое нарушение в режиме работы всей или значительной части объединенной энергосети вследствие повреждения (обесточивания) оборудования электрических сетей или потери генерирующей мощности электростанций, что приводит к нарушению параллельной работы элементов и частей энергосистемы, ее разделению на части или обособлению от нее электростанций и массового отключения потребителей электроэнергии.

Основным характерным признаком аварии в энергосистеме является внезапное и критическое падение частоты электрического тока.

Вечерний Киев / Фото Валентины Полищук (24 канал)

Причинами такого падения могут являться аварии на производственных мощностях генерирующих предприятий, подстанциях и магистральных линиях электропередач. Именно такие объекты пытается разрушить Россия.

Также к падению частоты электрического тока может привести кибератака.

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Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона объяснял, что блэкаут – это тогда, когда есть критическая перегрузка и критическое несовпадение спроса электроэнергии на ее предложение, которое обеспечивается путем передачи от объектов генерации к точкам потребления.

То есть автоматика срабатывает и выключает потребителей, отсоединяет их от сети, чтобы она не перегорела,

– сказал Сахарук.

Он пояснил, что если при этом сработает автоматика, "то идет поиск источника, который позволит заживить город". Следовательно, если источник есть, то возобновление электроэнергии – это вопрос одного часа.

"Однако если не будет этого источника питания и его надо будет предоставлять из-за восстановления подстанций или линий, это уже не час", – рассказал Сахарук.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в Украине уже происходил блэкаут, в частности, в Харькове во время обстрелов.

Один из трансформаторов, уничтоженных Россией в Украине / Фото Укрэнерго

Кроме того, в мире есть немало случаев, когда также происходил блэкаут, однако не из-за массированных ракетных атак. Из свежих примеров – 25 января 2022 г. произошло массовое отключение электроэнергии в Узбекистане, Киргизии и юге Казахстана. На днях Узбекистан снова предупредил об угрозе блэкаута.

Насколько возможен блэкаут в Украине и эвакуация

Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в интервью "Главреду" оценил риски блэкаута в Украине. По его словам, существуют разные сценарии: базовый, пессимистический, оптимистичный.

Критический сценарий подразумевает эвакуацию, но насколько он вероятен сейчас – нельзя раскрывать, чтобы Россия была в ситуации неопределенности.

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Владимир Омельченко заявил, что базовый сценарий предусматривает плановые и аварийные отключения, перебои в течение всей зимы. Полного блэкаута в течение многих недель в Киеве или других городах – по этому сценарию не предполагается.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук информировал, что если при холодной погоде нельзя вернуть свет за неимением источника питания и на это нужно много часов – становится актуальным вопрос об эвакуации.

Как помочь во время блэкаута

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, как можно помочь во время блэкаута. Он предлагает объединить усилия.

В частности, Федоров рассказал, что во время блэкаута генераторы помогают мобильным операторам работать, чтобы люди были на связи.

Но их недостаточно, чтобы обеспечить каждую базовую станцию резервным питанием. Чтобы решить это, можно объединить усилия с другим работающим рядом бизнесом,

– написал министр.

"Например, вы руководитель торгового или офисного центра и используете стационарный промышленный генератор. Операторы могут подключить к нему поблизости базовую станцию. Тогда во время блэкаута жители вокруг смогут позвонить близким или экстренным службам", – добавил Федоров.

Как Россия спекулирует на теме блэкаута

. Если готовы разделить генератор с мобильными операторами – напишите, пожалуйста, на эту почту – hello@thedigital.gov.ua

Россия заинтересована в том, чтобы посеять панику среди украинцев – особенно в холодную погоду, когда вопрос электроэнергии крайне чувствительный. Кремлевские пропагандисты пытались разогнать тему о якобы эвакуации из Киева.

Дезинформационная кампания россиян началась со ссылки на The New York Times, где 5 ноября вышел материал под названием: "Киев готовится к тотальной эвакуации на случай отключения электроснабжения".

Центр Киева без света / Фото Associated Press

Материал NYT построен на комментариях главы департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука. Однако в тексте нет его цитат с упоминанием планов организованной и неизбежной эвакуации 3 миллионов киевлян.

Ткачук опроверг трактовку его слов и заявил: "Система гражданской защиты должна быть готова к разным вариантам, но это не значит, что мы сейчас готовимся проводить эвакуацию".

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Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что столица в результате российских ударов может остаться без воды, света и связи. Он отметил, что местные власти оценивают все риски и открыто говорят о них. Однако на данный момент об эвакуации Киева речь не идет.

Российские СМИ продолжили информационную кампанию и даже придумали фейк об эвакуации николаевцев. Неправдивую информацию опроверг глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Россия распространяет фейки об энергетике Украины

Центр стратегических коммуникаций опроверг популярные фейки России об энергосистеме Украины. Россия распространяет фейки после массированных обстрелов, чтобы вызвать панику среди украинцев.

Информация, что враг может уничтожить всю украинскую электроэнергетику – не соответствует действительности. Мощность нашей энергосистемы не позволят россиянам устроить тотальный блэкаут.

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Пропагандисты заявляют, что украинские власти не помогают преодолевать последствия российских ударов. Однако правительство работает с предприятиями, чтобы те корректировали график работы для уменьшения нагрузки на сеть.

Россияне распространяют фейк, что правительство продолжает продавать электроэнергию странам ЕС, из-за чего украинцы без света. Однако с 10 октября Украина вынужденно прекратила экспорт электроэнергии. Ее направляют исключительно на внутренние нужды.



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