И их никто не бомбил: в Мурманске и на главной базе Северного флота произошел блэкаут

В российском Мурманске произошла неизвестная авария на энергетическом объекте, из-за чего город полностью остался без света. Россияне жалуются на блэкаут, произошедший даже не из-за дроновой атаки.

Об этом сообщил ряд телеграм-каналов, в частности Exilenova+.

Смотрите также Доходы остановятся: аналитик назвал способ, как оставить Россию без денег на войну

Что известно о блэкауте в Мурманске?

Вечером 23 января российский город Мурманск поглотила темнота.

Местные жители Мурманска говорят, что в домах остановились лифты, в ТЦ "стали" эскалаторы, а на улицах прекратили работать светофоры и не ездят троллейбусы. Эта авария привела к тому, что многие дома в городе с населением 350 тысяч человек и его окрестности остались фактически без электроснабжения и тепла.

Мурманск остался без света из-за аварии: смотрите видео

Североморск, где расположена главная база Северного флота российской армии, тоже переживает подобные проблемы с электричеством. В этом городе россияне хранят ядерные морские силы. Как пишут различные источники, все произошло из-за того из-за того, что на местных энергетических сетях произошла какая-то чрезвычайная ситуация.

Блэкаут произошел в Мурманской области / Фото с телеграмм-каналов

Кроме того, электроэнергия исчезла в поселке городского типа Сафоново, что расположен между Мурманском и Североморском. Мэр Мурманска Иван Лебедев заявил, что на объекте якобы произошел "скачок напряжения" и "частичное отключение электроснабжения в разных районах города".

Россияне довольно грустно и даже со злостью восприняли факт блэкаута. Кто-то жаловался, что сидит без света, и вместо этого надо бить по Украине. Других жаловался, что платит налоги, но не знает куда они идут.



Россиянам не нравится сидеть без света / Скриншот Exilenova+

Ранее в российских городах происходили блэкауты из-за обстрелов