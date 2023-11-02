Вероятный блэкаут в Украине: когда россияне готовятся устроить энергетический террор

В прошлом году россияне начали наносить массированные удары по украинской энергоструктуре 10 октября. В этом году, вероятно, они решили дождаться момента, когда она станет более уязвимой.

Сейчас россияне восстанавливают свои израсходованные запасы, поэтому возникла определенная пауза в ракетных обстрелах. Им это уже удалось и вполне возможно, что они уже готовятся к новым атакам.

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Зима может быть непростая

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко предполагает, что россияне усвоили урок из прошлогодних обстрелов энергетики – поняли, что начали рано. Когда тепло украинцы могут гораздо легче и быстрее восстанавливать объекты.

В прошлом году они не добились тех целей, которые ставили перед собой. Оккупанты стремились погрузить ряд крупных городов во тьму на длительный период. Александр Харченко ожидает, что новые атаки начнутся, как только станет холоднее.

Я могу лишь предположить, что они хотят нанести более мощные удары в то время, когда температура упадет до 0°C или ниже. Но это только предположение, я не могу предсказать, как будут действовать совершенно безумные люди,

– объясняет он.

Энергетический эксперт уверен, что отключения света, по-видимому, точно будут. Однако национального блэкаута этой зимой, скорее всего, удастся избежать.

Угроза блэкаута: что известно