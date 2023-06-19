В разрушенной библиотеке освобожденного Благодатного уцелел портрет Шевченко: сильные фото
Вооруженные Силы Украины освободили населенный пункт Благодатное Донецкой области 11 июня. Как выяснилось, в разрушенной библиотеке освобожденного поселка уцелел портрет Шевченко.
Возле портрета Шевченко виднеется украинский флаг. Соответствующие кадры обнародовали в сети, информирует 24 Канал.
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В освобожденном Благодатном уцелел портрет Шевченко
На опубликованных снимках можно увидеть, что во время оккупации Благодатного разрушения потерпела и местная библиотека. Там выбило окна, на стенах появились дыры от обстрелов, а также обрушились полки и разбросало книги.
Однако среди этого почти невредимый остался портрет Тараса Шевченко. В то же время возле него виднеется украинский флаг.
Уцелевший портрет Шевченко / фото "Радио Свобода"
Разрушенная библиотека в Благодатном / фото Константина и Власти Либеровых
Освобождение Благодатного: что известно
- ВСУ 11 июня осводили поселок Благодатное. Сообщают, что российские оккупанты не выдержали натиска украинских героев.
- Наши военные рассказали, что во время операции по освобождению населенного пункта удалось взять в плен российских оккупантов. Полученная от захватчиков информация поможет героям в дальнейшей деоккупации украинских территорий.
- Сейчас в освобожденных населенных пунктах началась плановая зачистка, после чего последуют стабилизационные меры. Глава Донецкой ОВА отметил, что продолжается очистка территории и обнаружение оставшихся там оккупантов.
- Напомним, Анна Маляр 11 июня сообщила, что на Бахмутском направлении наши войска продолжают штурмовые действия. Наши воины преуспевают в районе Берховского водохранилища, где продвинулись вперед на 250 метров. На юге есть продвижение наших войск на двух направлениях от 300 до 1 500 метров.