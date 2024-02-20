На трех пунктах пропуска: украинские активисты начали акцию против польских водителей

Польские протестующие 20 февраля начали тотальное блокирование границы с Украиной. В ответ украинские активисты начали акцию в отношении польских водителей.

Украинские активисты накануне сообщали, что планируют проведение зеркальной акции. Ведущая 24 Канала София Трощук сообщила, что она стартовала в 12 часов 20 февраля.

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Украинцы начали акцию на границе с Польшей

Мирную акцию украинцы начали на трех пунктах пропуска. Говорится о таких ПП как "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини". Организаторы контролируют порядок проезда через указанные пункты и не позволяют польским грузчикам объезжать очередь.

Сначала участники проехались колонной. Затем выстроились перед выездом и сказали "Dzień dobry" тем полякам, которые думают, что они себе спокойно будут заезжать, пока страна, которая в войне, не получает необходимых товаров,

– рассказала ведущая 24 Канала.

Ситуация на границе: коротко

Польские митингующие еще неделю назад сообщили, что планируют заблокировать все пункты пропуска на границе с нашим государством. Так, возле пункта пропуска "Медыка – Шегини" поляки перекрыли железную дорогу. Более того, они даже рассыпали зерно из грузового вагона.

К тому же митингующие по состоянию на обед 20 февраля не пропускают ни одного грузовика. По словам водителей, которые стоят в очереди, в течение суток 19 февраля они продвинулись всего на 300 метров, а сегодня и вовсе остановились.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на протесты поляков. Там подчеркнули, что граница Польши является границей Евросоюза и она не может быть заложником каких-либо политических интересов.