"Легко, как 2х2": как Еврокомиссия может предотвратить протесты на украинской границе

31 января Европейская комиссия предложила продлить срок действия приостановления экспортной пошлины для украинских товаров. Одновременно предложено также защитный механизм "экстренного торможения" для 3 видов продукции из Украины – мяса птицы, яиц и сахара.

Польских фермеров в очередной раз не устроила инициатива Еврокомиссии, поэтому они объявили общенациональную забастовку с блокадой дорог и пограничных пунктов пропуска, которая должна начаться 9 февраля. Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" объяснил в эфире 24 Канала, как можно предотвратить протесты на границах с Польшей и другими странами-соседами.

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"Легко, как 2×2. Просто платите Украине субсидии для сельского хозяйства и все. Те, кто у нас работает, имеет низкую рентабельность, они не будут ориентироваться на экспорт. Мы будем получать дотации", – сказал Клочок.

Какая сумма дотаций необходима Украине

Однако, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" отметил, что тогда возникнет проблема – субсидии будут распределять в ручном режиме. Однозначно будут дельцы, но стоит надеяться на добродетель работы фискальных служб, Государственной таможенной и пограничной служб и других институтов, привлеченных к этой отрасли.

Таким образом можно будет снять напряжение и противостояние с Западом. Но это также временная мера, которая позволит избежать блокирования границы на год – два. Путь будет сложный, но сразу исчезнет потребность сельскохозяйственных производителей ориентироваться на экспорт, чтобы продавать. Единственный выход – платить Украине ежегодно дотации от 10 миллиардов и более.

Есть также другая проблема: руководство Европейского Союза понимает потребность в сельскохозяйственной продукции из Украины. Потому что производители Франции, Польши и другие страны привыкли жить на дотации,

– отметил Валерий Клочок.

К примеру, Варшава получает более 20 миллиардов субсидий от ЕС ежегодно. Фактически, это чистая прибыль. То, что заходит на рынок, оно расходуется, создавая серьезный спрос на различные виды продукции – это колоссальный стимул для ритейла (розничной торговли). В то же время такие действия не стимулируют развитие экономики.

По данным ассоциации европейских перевозчиков, только одна блокада с ноября фактически создала трудности и потери на более 15 миллиардов евро

Подавляющая часть европейских стран могут хозяйствовать именно путем поддержки. Помощь Украине на определенный период времени сместит проблему, однако она не исчезнет навсегда. В Европе следует менять общий подход к формированию экономической политики и директив – это единственный выход, чтобы остановить столкновения между государствами.

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