"Стоим за свои деньги": что скрыто за требованиями польских митингующих на границе с Украиной

На украинско-польской границе продолжает обостряться ситуация. Польские фермеры перекрыли почти все пункты пропуска. Если раньше они блокировали украинские грузовики с зерном, то с 20 февраля останавливают движение легковых автомобилей и автобусов.

В частности возле пункта пропуска “Шегини – Медика” создалась огромная очередь из грузовиков, которая растянулась на многие километры. Как передает ведущая 24 Канала София Трощук, украинские водители проводят в пробках по несколько суток и даже неделю. У них заканчивается припасы, еда, а также топливо, которое позволяет водителям согреваться в холодную и ветреную погоду.

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Зерно "не такое"

В то же время польские протестующие во время общения с украинскими журналистами не могут выразить конкретные требования. Они отмечают, что украинское зерно "какое-то не такое" и его "трудно проверить". Также на вопрос о том, что украинское зерно идет транзитом через Польшу, ответа у протестующих нет.

За время работы журналистов 24 Канала на границе ни одного грузовика в сторону Украины не было пропущено. Это связано с объявлением польскими фермерами с 20 февраля общенационального протеста.

Планируется проведение акций в польских местах, а также блокирование всех пунктов пропуска с Украиной. Пока известно о закрытии шести из восьми пропускных пунктов. Также возможно на некоторых пунктах будет разрешен пропуск одного грузовика на определенное время.

Никто ничего не объясняет

Конечно эта ситуация поставила украинских водителей в сложные условия. Объяснений ни со стороны протестующих, ни полиции, украинцы не могут получить.

Никто нам ничего не объясняет. Полицию спрашиваем – ничего не говорит, и им (польским протестующим – 24 Канал) никто ничего не говорит,

– рассказывает Владимир, украинский водитель.

Протестующие, по его словам, боятся водителей и считают, что якобы каждый украинец имеет бомбу и может их взорвать.

"Когда мы стояли в Перемышле, то перекрывали, ходили там по пешеходному переходу. Они приезжали и оттесняли. Здесь также. Если больше нас собирается, то приезжает полиция, оттесняют, не пускают нас к ним", – отметил Владимир.

Стоят за свои интересы

Относительно польских протестующих, то они очень неохотно общаются с журналистами из Украины. Также они считают провокационными вопросы, которые являются очевидными для украинцев. Например, о том, что часть протестующих подыгрывает России, когда устраивает блокаду границы страны, которая сейчас находится в жестокой кровопролитной войне, и не пропускает гуманитарные или военные грузы.

Многие польские протестующие настроены агрессивно, по словам Софии Трощук. Некоторые отказываются от комментариев, когда узнают, что съемочная группа из Украины. Лишь единицы польских предпринимателей могут аргументировать свою позицию.

Фермер-протестующий из Польши считает, что никому ни в Польше, ни в Украине точно не известно, что будет происходить на украинско-польской границе.

Единственное я знаю точно, что все мы здесь стоим за свои деньги. Два года назад те же люди были здесь, чтобы помогать вам (украинцам – 24 Канал). Я два года назад тоже здесь был, и за свои деньги купил машину товарищу, который пошел воевать Восток. Тогда два года назад я был за украинцев, а сейчас стою здесь за свои интересы и интересы коллег,

– подчеркнул польский фермер.

Он добавил, что поляков очень "нервирует", когда украинцы наговаривают на них, что якобы им платит деньги Путин.

Это не мудро с вашей стороны, ведь каждый поляк из-за этого отворачивается от вас. Вы добрый народ, я езжу в Украину и никогда ничего плохого не видел. Украинцы невраждебный народ к полякам,

– сказал он.

В конце концов главное требование протестующих заключается в том, чтобы "украинского зерна в Польше не было". В то же время с их стороны есть ряд манипуляций, очень часто они воспроизводят в своих реакциях российскую пропаганду. Однако, к сожалению, нет конкретных предложений, которые могли наталкивать на диалог с украинской стороной, с Брюсселем, с властями Польши.

Что этому предшествовало