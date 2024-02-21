"Польша готова к 4 разделению?": боец ВСУ резко высказался о ситуации на границе

Польша одной из первых откликнулась на призыв Украины о помощи в начале полномасштабного вторжения. Через ее территорию выехало наибольшее количество украинских беженцев, часть из которых остается в стране. С первых недель войны и поляки, и польское правительство очень активно включились в процесс помощи.

Однако, как рассказал 24 Каналу боец ВСУ и политолог Тарас Березовец, надо признать, что в каждом обществе есть не только те, кто хотят нашей победы, но и та часть, которая пытается "таскать каштаны из костра". Именно они начали ограниченное блокирование для украинских перевозчиков, которое может перерасти в полноценную блокаду всех пунктов сообщения, в частности железнодорожного.

Интересно Блокирование границ: урок для Украины по защите национальных интересов на пути в ЕС

Польские митингующие уже не впервые нападают на украинский транспорт: сначала высыпали зерно из грузовиков, а недавно дошли до железнодорожных вагонов – это уже даже не дело морали, а уголовное преступление. В этой ситуации есть несколько вопросов:

Почему польские правоохранительные органы наблюдают за этой ситуацией и не противодействуют откровенным нападениям на частное имущество граждан? Почему они позволяют перекрывать государственную границу между Украиной и Польшей?

Где в этой ситуации действия польского правительства? Если с предыдущим правительством более-менее все было понятно, то с новым главой Дональдом Туском есть много неопределенностей. Премьер говорил, что при нем все изменится, что ситуация исправится за считанные дни, но сдвигов до сих пор нет. Означает ли это, что правительство Туска будет молча наблюдать за преступлениями, которые происходят на их границе, или, возможно, он поддержит активистов?

Почему украинское правительство до сих пор не приняло симметричных мер в отношении польского экспорта? Если таким образом блокируется любое сообщение, если закрывается путь военным грузам, которые идут в Украину, если не дают выезжать женщинам с детьми – это создает гуманитарную катастрофу, что можно назвать прямой диверсией, которая имеет вычисление. Каждый день блокады обходится в миллионы долларов, а недели – в десятки – сотни миллионов долларов.

Когда будет подан иск к правительству Польши? Они несут ответственность за безопасную транспортировку своими коридорами этих грузов, за которые им платят наши западные союзники,

– подчеркнул Березовец.

Готовы ли поляки к войне с россиянами

Политолог отметил, что Польша заработала миллиарды евро на том, что стала страной-транзитером: построила огромные склады, создала тысячи рабочих мест, обеспечила своих граждан зарплатами и пенсиями благодаря Украине. Потому что все грузы транспортировались с согласия польского правительства, которые сами того захотели. На перевозке хотели заработать и другие страны, но им не дали такой возможности.

Польша получила эксклюзивные возможности, на которых заработала немалые средства. И это сейчас такая благодарность от польского правительства в отношении Украины? Понятно, что протестующим легче бороться с мирными женщинами, детьми и блокировать военные грузы. А как насчет того, чтобы начать воевать с Россией в случае, если Украина потерпит поражение в этой войне.

К митингующим у меня вопросов нет, ими должны заниматься компетентные органы. У меня вопрос к польским чиновникам: их тоже устраивает перспектива, что Польше придется воевать с Россией на своей территории или на территории стран Балтии гражданам с польским паспортом? Такое вполне вероятно. Уже было 3 разделения Польши, они готовы к 4 разделению?

– подчеркнул боец ВСУ.

Можно констатировать политическую импотентность польских правоохранительных органов и отсутствие стратегического видения со стороны польских властей. Опять-таки возникает вопрос к украинскому руководству: почему нет ответов относительно консультаций с Польшей? Если поляки не готовы садиться за стол переговоров, сообщите украинцам. Тогда станет понятным, что происходит саботаж на самом высоком уровне.

Почему молчит Еврокомиссия

Ситуация без исключения касается каждого гражданина Украины, потому что когда блокируются военные грузы и не дают выезжать беженцам – это становится угрозой для национальной безопасности. Нужны адекватные и симметричные ответы относительно действий Польши: если польские власти потакают митингующим, нужно отвечать взаимно вплоть до полного запрета экспорта. В магазинах не должна продаваться польская продукция.

Грузы абсолютно легально двигались в другие государства ЕС – Литвы, Германии и другие. Почему они позволяют нарушать священное право частной собственности? Кроме того, где реакция Еврокомиссии, когда страна-член ЕС дерзко нарушает правила?

– подчеркнул Тарас Березовец.

"Мы подписали соглашение. Мы теперь кандидаты в члены ЕС. Мы вскоре будем пользоваться ровно такими же правами как и Польша. Европейцы должны нас рассматривать исключительно через призму "Украина – будущий член Европейского Союза". Поэтому, это нарушение всех возможных правил торговли и перемещения граждан. Я не понимаю, почему нет жесткой реакции со стороны Еврокомиссии", – резюмировал боец ВСУ.

Блокада на польской границе: последние новости