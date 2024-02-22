Похоже на психические расстройства, – политолог о протестах поляков на границе

Польские протестующие продолжают блокировать пункты пропуска на границе с Украиной. Заметно, что польские власти старательно избегают наказаний митингующих даже за очевидные нарушения.

Впрочем, как рассказал 24 Каналу политолог Николай Давидюк, высшему руководству Польши нужно как можно быстрее решать проблему на КПП и не угождать маргиналам, чтобы не допустить повторения трагедии 2010 года.

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Путин уже убивал поляков

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в Европе трудно найти более проукраинского политика, чем он, однако в Польше должны учитывать интересы продовольственной безопасности своей страны.

"Когда-то один польский президент говорил, что он "адвокат Украины в Европе", а сейчас Туск говорит, что он "самый большой защитник Украины", мой дедушка на такое отвечал: "Не надо нам таких адвокатов, мы сами справимся", – сказал политолог.

Сразу возникает вопрос к премьеру Польши "а что вы сделали для защиты Украины?". Туск занял должность на 2 год полномасштабной войны, когда украинский народ уже смог выстоять. Сейчас политик потакает протестам польских митингующих, потому что ему важно как 2% фермеров проголосуют.

Ну не проголосуют они за тебя. И что? Исчезнет твоя партия? Перестанешь быть премьер-министром? Вопрос политики – это лидерство. Ты можешь иметь высокий рейтинг сразу после выборов, но на что его потратишь?

– отметил Давидюк.

Если угождать польским фермерам Анджея Дуды, то рейтинг будет у него. Если президент Польши будет работать на Владимира Путина, то повторится судьба брата Ярослава Качиньского.

"Да, это звучит грубо, но у нас каждый день умирают люди. И Путин поляков тоже убивал. Правительство, которое летело на чествование Катыни, было уничтожено Путиным. Все это знают. А сегодня ему берут и подыгрывают", – отметил политолог.

Самолет президента Польши Леха Качиньского разбился вблизи Смоленска в России утром 10 апреля 2010 года. На борту самолета находились 96 человек, в частности сам Качиньский с женой и представители политической элиты. Никто не выжил.

Качинский намеревался посетить Катынское кладбище, которое является международным мемориальным комплексом жертвам тоталитарных репрессий.

Вопрос принципов

Давидюк подчеркнул, что польские забастовщики пытаются представлять собой всю Польшу, но они не являются лицом всего народа. Это статистическая ошибка электоральных симпатий. Конечно, фермеры важны во всем мире, но потакать людям, которые высыпают зерно, ездят с флагами СССР и плакатами "Путин введи войска" – недопустимо.

Если он такой сильный или умный, то будет первый встречать путинские войска на границе с Беларусью. Там менее 100 километров до Варшавы. Два часа и танки в столице. Это надо понимать,

– сказал Давидюк.

Нужно решать проблему блокады границы с теми, кто отвечает за всю Польшу и может навести порядок. Пока беспорядок на КПП – это дешевые политтехнологии и раздражение Украины. В процентном соотношении блокирование пунктов пропуска не наносит большого вреда нашему государству, но вопрос в другом.

По данным министра инфраструктуры Александра Кубракова, в январе доля транзитных перевозок через Польшу составляла лишь 5% от общего объема экспорта украинского зерна.

"Если 5% едет через Польшу, они высыпали 2 вагона, окей. Но это вопрос принципов, порядочности и воспитания этих людей. Удара по украинским аграриям не нанесут. Их заместитель министра сказал, что в Польше зерно не остается, а едет дальше. Тогда значит разбирайтесь с собой, а не с нами. Это уже начинает быть похожим на психические расстройства, чем на настоящую работу", – отметил Николай Давидюк.

Как пытаются разрешить ситуацию на польской границе