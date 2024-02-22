Утім, як розповів 24 Каналу політолог Микола Давидюк, вищому керівництву Польщі потрібно якнайшвидше розв'язувати проблему на КПП та не догоджати маргіналам, щоб не допустити повторення трагедії 2010 року.

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Путін уже вбивав поляків

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що в Європі важко знайти більш проукраїнського політика, ніж він, однак у Польщі повинні враховувати інтереси продовольчої безпеки своєї країни.

"Колись один польський президент казав, що він "адвокат України в Європі", а зараз Туск каже, що він "найбільший захисник України", то мій дідусь на таке відповідав: "Не треба нам таких адвокатів, ми самі справимося", – сказав політолог.

Одразу виникає запитання до прем'єра Польщі "а що ви зробили для захисту України?". Туск обійняв посаду на 2 рік повномасштабної війни, коли український народ вже зміг вистояти. Зараз політик потурає протестам польських мітингарів, бо йому важливо як 2% фермерів проголосують.

Ну не проголосують вони за тебе. І що? Зникне твоя партія? Перестанеш бути прем'єр-міністром? Питання політики – це лідерство. Ти можеш мати високий рейтинг одразу після виборів, але на що його витратиш?

– зазначив Давидюк.

Якщо догоджати польським фермерам Анджея Дуди, то рейтинг буде у нього. Якщо президент Польщі працюватиме на Владіміра Путіна, то повториться доля брата Ярослава Качинського.

"Так, це звучить грубо, але у нас кожний день вмирають люди. І Путін поляків теж вбивав. Уряд, який летів на вшанування Катині, був знищений Путіним. Всі це знають. А сьогодні йому беруть і підігрують", – зауважив політолог.

Літак президента Польщі Леха Качинського розбився поблизу Смоленська у Росії вранці 10 квітня 2010 року. На борту літака перебували 96 осіб, зокрема сам Качинський з дружиною та представники політичної еліти. Ніхто не вижив.

Качинський мав намір відвідати Катинське кладовище, яке є міжнародним меморіальним комплексом жертвам тоталітарних репресій.

Питання принципів

Давидюк підкреслив, що польські страйкарі намагаються репрезентувати собою всю Польщу, але вони не являються обличчям всього народу. Це статистична помилка електоральних симпатій. Звісно, фермери важливі у всьому світі, але потурати людям, які висипають зерно, їздять з прапорами СРСР та плакатами "Путін введи війська" – недопустимо.

Якщо він такий сильний чи розумний, то буде перший зустрічати путінські війська на кордоні з Білоруссю. Там менш як 100 кілометрів до Варшави. Дві години й танки у столиці. Це треба розуміти,

– сказав Давидюк.

Потрібно розв'язувати проблему блокади кордону з тими, хто відповідає за всю Польщу та може навести порядок. Поки безлад на КПП – це дешеві політтехнології та подразнення України. У відсотковому співвідношенні блокування пунктів пропуску не завдає великої шкоди нашій державі, але питання в іншому.

Зауважте! За даними міністра інфраструктури Олександра Кубракова, у січні частка транзитних перевезень через Польщу становила лише 5% від загального обсягу експорту українського зерна.

"Якщо 5% їде через Польщу, вони висипали 2 вагони, окей. Але це питання принципів, порядності та виховання цих людей. Удару по українських аграріях не завдадуть. Їхній заступник міністра сказав, що в Польщі зерно не залишається, а їде далі. Тоді значить розбирайтеся із собою, а не з нами. Це вже починає бути схожим на психічні розлади, ніж на справжню роботу", – наголосив Микола Давидюк.

Як намагаються розв'язати ситуацію на польському кордоні