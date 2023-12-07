"Уничтожить российских крыс в Польше": как продвигается вопрос снятия блокады украинской границы

Польские перевозчики с 6 ноября заблокировали пункты пересечения польско-украинской границы. Они требуют отмены "транспортного безвиза" для Украины. В Госпогранслужбе рассказали о первых шагах по деблокаде, в частности с 4 декабря пропускают пустые тяжеловесные транспортные средства.

Даже, несмотря на такое решение, Украина не намного продвинулась к прорыву блокады. Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат от партии "Слуга Народа" Олег Дунда, отметив, что мы не сможем решить этот вопрос пока к власти в Польше не придет новое правительство.

К теме Проблемы для волонтеров: блокада польских перевозчиков задерживает помощь Украине

Когда урегулируют ситуацию с блокадой

Правительство, которое сегодня в Польше, вероятно, пробудет там до 13 декабря. Следовательно, у чиновников нет большого желания решать эту проблему. Вопросы границы хотят отдать новому правительству Дональда Туска.

Надеяться до 13 – 14 декабря на разрешение ситуации с транзитом – это такие призрачные надежды, потому что это вряд ли произойдет,

– заметил Олег Дунда.

Дональд Туск еще раньше заявлял, что постарается решить проблему. Более того, Германия начала вмешиваться в ситуацию, блокируя фуры с польскими номерами. Также вмешиваются МИД стран Балтии, которые выражают недовольство происходящим.

Следует понимать, что Туск является, прежде всего, евроинтегратором, человеком, имеющим тесные связи со странами Европейского Союза, поэтому проявление таких высказываний, демаршей со стороны соседей Польши означает то, что он начинает входить в проблематику. Для ее решения привлекает Германию страны Балтии – это дает большие надежды на то, что когда Туск станет премьер-министром, то проблема исчезнет в кратчайшие сроки.

Олег Дунда объяснил ситуацию с блокировкой границы поляками: смотрите видео

Роль российской агентуры

По словам народного депутата, все происходящее на границе является лишь симптомом более серьезных проблем. В частности, то, что мы видели последние полгода в Польше, подтверждает, что российская агентура проникла в политические круги страны и пытается расшатать ситуацию изнутри.

Российская пропаганда использует не российские нарративы, а внутренние проблемы внутри страны-жертвы, в этом случае говорится о Польше. Это делают для того, чтобы посеять рознь между польским и украинским народами, заблокировать украинское сопротивление, получение экспортных доходов для Украины.

Надеюсь, что это поднимет возможность сотрудничества между разведывательными органами Польши и Украины на более высокий уровень. Вместе мы уничтожим российскую агентуру, всех российских крыс в Польше,

– подчеркнул Олег Дунда.

Польские перевозчики заблокировали границу с Украиной: что известно