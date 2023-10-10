Будут ли блокировать банковские карты уклонистов от мобилизации в Украине: ответ юриста

В Украине заработал электронный реестр военнообязанных "Оберег". Сейчас в Минобороны работают над обнародованием своей позиции по его работе. Однако пока в ведомстве не стали комментировать возможность появления электронных повесток.

Согласно действующему законодательству, повестка считается врученной только тогда, когда этот бумажный документ собственноручно подписал тот, кому она выписана, пояснил адвокат Андрей Межирицкий, передает 24 Канал. Юрист также прокомментировал слухи о том, что банковские карты уклонистов могут блокировать.

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Требуются изменения в законодательстве

Накануне Минцифры сообщило о создании э-реестра призывников. Министр ведомства Михаил Федоров сказал, что база военнообязанных уже заполнена на 90%. После таких новостей в обществе разразилась новая волна разговоров о возможной отправке повесток в электронном виде.

Выдача повестки в электронном виде вполне возможна, но для этого требуются изменения в законодательстве о мобилизации.

Это может быть по аналогии с судебной повесткой. Что касается ее, то четко прописано, что человек сообщен должным образом, когда получил повестку в суд в электронном виде,

– отметил Межирицкий.

Сейчас в Украине участились случаи отмены штрафов из-за неявки в территориальные центры комплектования по повестке. По словам юриста, ТЦК не всегда правы. Следует доказывать, что повестка была вручена так, как предусмотрено законом.

На территории интернета возник очередной миф о том, что карты и счета ФЛП уклонистов будут блокировать. По мнению Межерицкого, теоретически блокировка возможна, но опять же только в том случае, если электронные повестки будут введены в законную плоскость.

"Если человек не явится по вызову, то будет нести административную ответственность. То есть, так же как сегодня человек получил повестку в бумажном виде, расписался и не явился. Ответственность – в виде штрафа. Сведения передаются в исполнительную службу. Далее, в случае его неуплаты, для нарушителя наступают последствия", – добавил адвокат.

Мобилизация в Украине: последние новости

Адвокат Марина Бекало сказала, что вызов военнообязанных в территориальные центры комплектования в телефонном режиме или по электронной почте возможен при условии внесение соответствующих правил к военному учету.

Муж, жена которого беременна третьим ребенком, не получит права на отсрочку. Нерожденный ребенок не может быть на содержании отца или матери, однако мужчина может содержать беременную жену.

5 октября Верховная Рада проголосовала за правки к законопроекту об э-реестре военнообязанных лиц. В э-реестре "Оберег" содержатся все данные об украинских защитниках и защитницах. Глава Минцифры Михаил Федоров лично ручался за безопасность новосозданного реестра.