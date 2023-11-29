Украинские водители перекрыли дороги в польских городах в знак протеста против блокировки границы

С 6 ноября продолжается блокировка пунктов пересечения границы Польши с Украиной. Польские перевозчики требуют отмены "транспортного безвиза" для Украины. В ответ украинские водители начали акции протеста в польских городах.

На въезде в город Перемышль и в пограничном населенном пункте Медика 28 ноября примерно 30 украинских водителей образовали огромные пробки. Они фактически перекрыли движение транспорта, протестуя против действий польских перевозчиков.

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Не скрывали намерений

Как передают корреспонденты издания RMF FM, украинцы блокировали время от времени два пешеходных перехода, выходя на них. Поэтому многим жителям Медики трудно было вернуться домой.

К месту перекрытия дороги также прибыла польская полиция. Однако украинские водители проводили мирный протест. Они не скрывали, что их цель – ответить польским перевозчикам, перекрывших движение на границе украинским грузовикам

Блокировка границы с Украиной польскими перевозчиками: главное

Поляки уже почти месяц мешают украинским грузовикам пересекать границу Польша – Украина. Перевозчики заблокировали три пункта пересечения границы: "Ягодин - Дорогуск", "Краковец - Корчова", "Рава-Русская - Гребенное". С 27 ноября к заблокированным добавился пункт пропуска "Медика - Шегини".

Из-за действий польских перевозчиков на границе в сторону Украины создалась огромная пробка из грузовиков в количестве более 3,5 тысячи машин.

Польские перевозчики требуют отмены так называемого "транспортного безвиза" для Украины. В марте 2023 Евросоюз и Киев согласовали продление его действия до 30 июня 2024 года. В соответствии с "транспортным безвизом" отменяется обязательное получение разрешений для обеспечения двусторонних и транзитных перевозок в страны ЕС.

В то же время из-за блокировки границы Украина теряет большое количество денег. Как сообщили в Федерации работодателей Украины, наша страна не получила около 400 миллионов евро.