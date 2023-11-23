Забастовка польских перевозчиков: Украина готовит эвакуацию украинских водителей с границы
Источник:Сергей Деркач
Украина самостоятельно начинает процесс эвакуации своих водителей грузовиков, застрявших на границе из-за забастовки польских коллег. Теперь доступна форма, заполнив которую водители смогут покинуть очередь.
Водители уже несколько недель страдают от многокилометровой очереди без надлежащих условий. Сейчас даже известно о двух смертях, которые повлекла за собой забастовка.
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Эвакуация водителей с границы
Замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач сообщил, что Украина начала сбор данных для эвакуации украинских водителей с границы. Он отмечает, что уже закончилось время, отведенное на компромиссы.
Сейчас наши водители при минусовой температуре страдают от действий нескольких людей, заблокировавших границу при согласии местных властей. Мы несколько раз поднимали вопрос на рабочем и официальных уровнях относительно питания, дежурства скорых, пожарных машин, надлежащих санитарных условий – этого всего нет,
– написал Деркач.
Замминистра подчеркнул, что вместо решений Украина видит только согласование продолжения протеста со стороны польских властей. Именно поэтому страна берет все в свои руки – Деркач предоставил ссылку на форму, заполнив которую украинские перевозчики смогут эвакуироваться.
Забастовка должна закончиться
- В связи со смертью второго водителя посольство Украины в Польше направило в МИД страны официальную ноту с требованием разблокировать движение транспортных средств. Там убеждают, что протест вышел за рамки и угрожает здоровью и жизни людей – именно поэтому власть имеет право распустить его.
- Сам протест длится уже несколько недель и привел к возникновению многокилометровой очереди. Сейчас заблокировано 4 пункта пропуска с Польшей. По данным пограничников, на пункте пропуска "Медика – Шегини" заблокированы около 1 400 грузовиков. На других трех направлениях въезда в Украину ожидают около 2 600 автомобилей.
- Несмотря на это, польские перевозчики не планируют останавливаться – они подали запрос на продление забастовки еще на несколько месяцев. Они хотят продлевать блокаду границы до 1 февраля. Их не устраивает транспортный безвиз для Украины.