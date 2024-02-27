Украинский рынок для них важен: какие проблемы создают себе поляки из-за протестов

Польские фермеры заблокировали пункты пропуска с Украиной для грузовых автомобилей. Возможность урегулирования этой ситуации остается за польской стороной, ведь именно ее протестующие блокируют границу.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Игорь Рейтерович, добавив, что наше государство не создает никаких препятствий для польского бизнеса и не запрещает ввозить товары в Украину. Более того, Украина не является для Польши транзитной страной.

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Украинский рынок нужен полякам

Прежде всего польское правительство должно разобраться с тем, что у них происходит внутри страны. Поскольку продолжается политическое противостояние. Эти процессы вредят украинско-польскому сотрудничеству. Поэтому с этим надо что-то делать.

Относительно заявлений украинской власти о защите бизнеса, то очень хорошо, что есть соответствующая реакция. Ведь Украина действует в правовом поле, она не нарушила никаких норм или соглашений.

Украина неоднократно говорила, что готова к компромиссам, которые позволят урегулировать ситуацию и успокоят фермеров по поводу появления украинской агропродукции на их рынке,

– заметил политолог.

Хотя если посмотреть на статистику, то станет понятно, что на польский рынок попадает не более 5% украинского зерна. При этом его покупают сами же польские компании. Поэтому, выступая против ввоза определенных товаров в Польшу, поляки создают проблемы для других секторов экономики, которые в этих товарах заинтересованы, потому что они выгодны.

Выгода – это основа рыночной экономики, поэтому то, что делают фермеры, мягко говоря, нарушает экономику и создает глобальные проблемы на уровне всего Европейского Союза. Украина еще имеет инструменты, которые не использовала, например, обращение к европейским комиссиям,

– подчеркнул Игорь Рейтерович.

Встреча украинской и польской стороны, которая запланирована на март, должна быть не ознакомительной. На ней должны рассмотреть конкретные инициативы и принять решение. Затягивать эту проблему до лета точно нельзя, ведь тогда начнется новый урожай.

"Не надо забывать, что поляки экспортируют в Украину продукции минимум на 12 миллиардов долларов. В этом контексте украинский рынок для них очень важен. Но такими действиями они могут его потерять и для этого даже не надо действий от власти, достаточно реакции граждан", – отметил политолог.

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