Такого не было уже 30 лет: Варшава проведет переговоры с фермерами по блокированию границы

Ситуация на границе продолжает обостряться. Со вчерашнего дня польские фермеры начали блокировать все КПП. В связи с этим в Варшаве решили пойти на прецедент, которого не было уже 30 лет.

Польское правительство проведет встречу с представителями фермеров-протестующих. Как сообщает местное издание, это состоится в следующий понедельник, 26 февраля.

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Поиск стратегии

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил, что цель встречи – прийти к компромиссу с аграриями, найти стратегическое решение, которое не позволило бы повториться подобным вещам, например, через два месяца.

Колодзейчак пояснил, что в переговорах с правительством будут участвовать представители митингующих, которых они сами выберут.

До конца недели станет известно, где именно состоятся переговоры. По словам заместителя министра, это место должно быть "соответствующим значению проблемы".

Сейчас известно, что Министерство сельского хозяйства уже начало собирать требования протестующих. Среди них – ограничение импорта украинских товаров в Польшу и отмена действия отдельных пунктов аграрной политики ЕС, связанных с GreenDeal.

В Варшаве говорят, что обсуждение обоих этих требований происходит на уровне ЕС. Впрочем, там не исключают возможности самостоятельного принятия решений по ограничению украинского импорта.

Зеленский созвал селектор по ситуации на границе с Польшей

21 февраля должен состояться разговор министра сельского хозяйства Чеслава Секерского с его украинским коллегой Николаем Сольским. Поляки ожидают от украинцев готовность к сотрудничеству. Если к согласию прийти не удастся, Польша может пойти на ограничения в одностороннем порядке.

Сегодня, по словам главы государства, на селекторе Украина определила свои действия по ситуации на границе с Польшей, которые будут очень быстро реализованы. Зеленский переговорил с чиновниками – вице-премьером Ольгой Стефанишиной, министрами Дмитрием Кулебой, Александром Кубраковым и Николаем Сольским.

Президент поблагодарил Еврокомиссию за ее позицию (напомним, она продлила льготы для украинских товаров еще на год) и отметил, что либерализация торговли с ЕС должна продолжаться.