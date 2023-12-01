Украинские дальнобойщики объявили голодовку из-за блокирования польской границы

Польские перевозчики уже несколько недель блокируют границу с Украиной. Там оказались заблокированы несколько тысяч грузовиков.

Украинские дальнобойщики отреагировали на ситуацию, сложившуюся на украинско-польской границе. Они объявили о начале голодовки.

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Они требуют пропускать грузовики

Украинские водители подчеркнули, что среди грузов есть скоропортящиеся продукты. Они просят польских пограничников пропускать большее количество грузовиков через границу. Речь идет о 14 транспортных средствах в час.

Украинцы пытались выйти на переговоры с польскими бастующими, но их не пропустила полиция. К украинским дальнобойщикам должен приехать консул из Люблина, чтобы официально выдвинуть позицию украинской стороны.

Сообщают, что причиной протеста стало то, что польские пограничники в ночь на 1 декабря не пропустили ни одного грузовика через пункт пропуска "Краковец – Корчевая".

Ранее польская сторона обещала пропускать до 7 машин в два часа. Однако, по словам очевидцев, на самом деле пропускают значительно меньше.

Поляки блокируют границу