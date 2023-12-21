Это стыдно, – журналист из Польши о ситуации на украинской границе

На своей пресс-конференции Владимир Зеленский довольно эмоционально ответил на вопрос о блокировании польской границы, сказав, что с апреля по сентябрь 2023 года Украина потеряла сотни миллионов долларов из-за действий Польши. И президента можно понять, ведь действия польского правительства было трудно объяснить рационально.

Такой мыслью с 24 Каналом поделился журналист из Польши Марек Сиерант. Он выразил свое несогласие с действиями протестующих, отметив, что такая позиция не популярна в Польше.

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Почему польские политики игнорировали проблему

Нельзя требовать от человека, атакованного врагом, выполнения всех требований. Хотя часть претензий польских перевозчиков по неравным условиям конкуренции была справедливой.

"Не может быть так, что вы своим протестом приостанавливаете движение на границе. Протест – да, блокада – нет, и я буду всегда критиковать это. Не может быть так, что мы и сами себе, и своему союзнику подрезаем крылья", – заметил польский журналист.

В вопросе блокирования границы Анджей Дуда не имел существенных рычагов влияния, ведь это находилось в компетенции правительства "Права и справедливости". Но ведущей польской партии этой осенью было не до вопроса украинской границы, потому что она была сосредоточена на подготовке к парламентским выборам.

Более того, одновременно "ПиС" использовали Украину в своей политической кампании, а когда они проиграли и нужно было решать эти вопросы, правящая партия решила скинуть их на новое правительство.

Наши внутренние проблемы повлияли на происходящее на (украинско-польской – 24 Канал) границе. Это стыдно, потому что так не должно выглядеть государство, которое считает себя "адвокатом Украины",

– сказал Сиерант.

Чего ждать от нового польского правительства

Соответственно, бездействие предыдущего польского правительства, которое пыталось не делать ничего и просто следить за развитием ситуации, привело к гибели нескольких украинских дальнобойщиков. Это может быть достаточным основанием для того, чтобы начать расследование причастных к этой трагедии.

Единственное, что сейчас может сделать Украина для противодействия блокированию, по мнению журналиста, это санкции в отношении организаторов протеста на границе и компаний, поддерживающих его.

Пока никаких конкретных заявлений от нового польского правительства относительно ситуации на границе с Украиной не поступало. Впрочем, ото точно будет прилагать все усилия для разрешения этого конфликта, поскольку, по словам Дональда Туска, граница с Украиной не может быть заблокированной.

Что известно о блокировании границы с Польшей