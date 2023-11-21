Перевозчики из Украины устроили акцию на границе с Польшей: хотят достучаться до коллег
Источник:Zaxid.net
Украинская организация перевозчиков организовала акцию протеста на фоне блокировки пунктов пропуска. Они стремятся донести до польских коллег мнение, что ситуация никому не выгодна.
Украинские перевозчики не мешают движению транспорта – акция исключительно предупредительная. Они стремятся прекратить блокаду пунктов пропуска "Краковец-Корчёва", "Ягодин-Дорохуск" и "Рава-Русская-Хребеное".
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Детали акции украинцев
Члены общественной организации "Международные автомобильные перевозчики Украины" провели упреждающую акцию на украинско-польской границе. К ним также присоединились и сами перевозчики. Они хотят показать, что блокирование границы вредит не только Украине, но и Польше.
Наши водители заблокированы, живут в автомобилях без всяких условий. Все происходит потому, что небольшая группа террористов, иначе я их не назову, заблокировали три границы. Почему террористы? Потому что они взяли фактически в заложники всех наших водителей,
– рассказал председатель Владимир Михалевич.
Украинцы благодарные попугали за помощь в непростое время, однако сотрудничество должно продолжаться и дальше. Украинцы призывают объединиться, чтобы поддерживать продовольственную безопасность мира.
Участники протеста не будут блокировать движение транспорта и препятствовать работе пункта пропуска. Такие акции планируют проводить и дальше, если не будет результата.
Акция протеста украинских перевозчиков: смотрите видео "Суспільного"
Блокировка границы: что известно
- Уже несколько недель польские перевозчики блокируют на границе украинские грузовики, пропуская всего 1 – 2 машины в час. В целом в очередях стоит около 3 тысяч автомобилей.
- Они требуют пересмотреть соглашение о либерализации движения с Украиной, срок действия которого истекает в июне 2024 года. Они хотят отмена транспортного безвиза для Украины, то есть украинские компании должны вновь получать разрешения на грузовые перевозки.
- К польским перевозчикам планируют присоединиться и польские фермеры, представляющие ассоциацию Betrayed Countryside. Трехдневную акцию планируют начать в четверг, 23 ноября.