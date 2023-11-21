Перевозчики из Украины устроили акцию на границе с Польшей: хотят достучаться до коллег

Украинская организация перевозчиков организовала акцию протеста на фоне блокировки пунктов пропуска. Они стремятся донести до польских коллег мнение, что ситуация никому не выгодна.

Украинские перевозчики не мешают движению транспорта – акция исключительно предупредительная. Они стремятся прекратить блокаду пунктов пропуска "Краковец-Корчёва", "Ягодин-Дорохуск" и "Рава-Русская-Хребеное".

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Детали акции украинцев

Члены общественной организации "Международные автомобильные перевозчики Украины" провели упреждающую акцию на украинско-польской границе. К ним также присоединились и сами перевозчики. Они хотят показать, что блокирование границы вредит не только Украине, но и Польше.

Наши водители заблокированы, живут в автомобилях без всяких условий. Все происходит потому, что небольшая группа террористов, иначе я их не назову, заблокировали три границы. Почему террористы? Потому что они взяли фактически в заложники всех наших водителей,

– рассказал председатель Владимир Михалевич.

Украинцы благодарные попугали за помощь в непростое время, однако сотрудничество должно продолжаться и дальше. Украинцы призывают объединиться, чтобы поддерживать продовольственную безопасность мира.

Участники протеста не будут блокировать движение транспорта и препятствовать работе пункта пропуска. Такие акции планируют проводить и дальше, если не будет результата.

Акция протеста украинских перевозчиков: смотрите видео "Суспільного"

Блокировка границы: что известно