Каждый снаряд должен служить на защиту Европы: Кулеба призвал запретить экспорт всем, кроме Украины

Министр иностранных дел призвал Европу приостановить экспорт снарядов любым государствам, кроме Украины. Все из-за острой нехватки боеприпасов.

Дмитрий Кулеба отметил, что каждый патрон, произведенный в Европе, должен служить для защиты Европы. Поэтому стоит приостановить все контракты на экспорт боеприпасов из ЕС в третьи страны.

Важно Украина не потеряла бы Авдеевку, если бы вовремя получила боеприпасы, – Кулеба

"Все такие боеприпасы должны быть направлены в Украину"

Все контракты на экспорт боеприпасов, произведенных в Европе, в третьи страны должны быть приостановлены, и все такие боеприпасы должны быть направлены в Украину. Каждый патрон, произведенный в Европе, должен служить для защиты Европы,

– подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Глава МИД рассказал, что жалуется на нехватку боеприпасов на каждой встрече с нашими партнерами. Они все об этом знают и допустили ошибки, которые признают.

"Они слишком поздно решили наращивать собственное производство, подписывать долгосрочные контракты и вводить в эксплуатацию новые производственные линии. К сожалению, мы сейчас расплачиваемся за эти ошибки", – подчеркнул министр.

Также заявил о работе над тем, чтобы боеприпасы, которые сейчас закупаются европейскими государствами в третьих странах, стали доступными для нашего государства.

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Украине срочно нужны боеприпасы